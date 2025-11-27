MSB: TSK her girişime katkı sağlamaya hazırdır
MSB'nin açıklamalarında TSK'nın terörle mücadele, sınır güvenliği, yeni askeri projeler, uluslararası görevler ve eğitim-tatbikat faaliyetleri detaylı şekilde ele alındı. Ayrıca Lübnan-GKRY anlaşması ve Ukrayna'ya asker gönderilmesi iddialarına da yanıt verildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) barış, güvenlik ve istikrar ihtiyacı doğan her yerde etkin, caydırıcı ve saygın bir güç olarak öne çıktığı vurgulandı. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında, TSK'nın yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle güçlendirildiğini, Kara Kuvvetleri Komutanlığına çeşitli savunma araçlarının teslim edildiğini ve yeni projelerin başarıyla tamamlandığını belirtti. Ayrıca, personel ve askeri öğrenci alım süreçleri, uluslararası tatbikatlar, sınır güvenliği ve terörle mücadele faaliyetleri hakkında güncel bilgiler paylaşıldı.
Yerli ve Milli Savunma Sanayi Ürünleri
Kara Kuvvetleri Komutanlığına 17 kişilik karinalı bot teslimatı tamamlanarak envantere alındı. Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE) tarafından çeşitli silah ve mühimmat teslim edildi. ASFAT Anonim Şirketi ana yükleniciliğinde yürütülen 8x8 T-155 Taktik Tekerlekli Araca Entegre Panter Obüs Projesi kapsamında ilk sistemin prototip kalifikasyon ve muayene kabul süreçleri tamamlandı. Ayrıca, retrofit işlemleri tamamlanan 9'uncu A400M uçağı Hava Kuvvetlerine teslim edildi.
Uluslararası Katılım ve Projeler
- EDEX-2025 Fuarı: 1-4 Aralık tarihlerinde Mısır'da düzenlenecek fuara İstanbul Tersanesi Komutanı ve heyeti katılacak.
- Bayraktar TB3 SİHA Testleri: 1-3 Aralık'ta Antalya'da test ve provalar yapılacak.
- TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi Projesi: Birinci geminin ilk blok inşasına başlandı.
Personel ve Askeri Öğrenci Alımları
11 Kasım'da başlayan "Türk Silahlı Kuvvetlerine en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokul mezunlarından 2025 yılı bando sınıfı muvazzaf subay/astsubay adayı temini" başvuruları 30 Kasım'da sona erecek.
Lübnan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Anlaşması
MSB, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) haklarının yok sayıldığı hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini belirtti. Lübnan halkının menfaatlerinin de ihlal edildiği değerlendirilerek, denizcilik alanında işbirliğine hazır olunduğu ifade edildi.
Ukrayna'ya Türk Askeri Gönderilmesi İddiası
TSK'nın barış, güvenlik ve istikrar için her girişime katkı sağlamaya hazır olduğu, ancak öncelikle Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin tesis edilmesi gerektiği belirtildi. Görev tanımı netleştirilmiş bir misyonun çerçevesinin belirlenmesi gerektiği vurgulandı.
Emekli Askerlerin Orduevlerine Giriş Yasağı
11 Kasım 2025'te C-130 askeri kargo uçağının düşmesi sonrası şehit bilgilerini sosyal medyada paylaşan emekli askeri personelin orduevlerine girişlerinin yasaklandığı ve haklarında suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.
Terörle Mücadele ve Hudut Güvenliği
- Son bir haftada 3 PKK'lı terörist teslim oldu.
- Suriye harekat alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 725 kilometreye ulaştı.
- Sınırlarımızda yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 205 şahıs yakalandı, 428 şahıs engellendi.
- 1 Ocak'tan bu yana yakalananların sayısı 8 bin 999, engellenen kişi sayısı ise 59 bin 458.
Bakan Güler'in Temasları
- 20 Kasım: Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri kabul edildi.
- 24 Kasım: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi kabul edildi.
- 25 Kasım: Güney Kore Cumhurbaşkanı'nın "Kore'de Savaşan Türkler Anıtı" ziyaretine katılım sağlandı.
- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2026 yılı bütçesi sunuldu.
- Kara Kuvvetleri Komutanı: Bosna-Hersek ve Kosova'da temaslarda bulundu.
- Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı: Dubai Airshow-2025'e katıldı.
Eğitim ve Tatbikat Faaliyetleri
- Daksar Arama-Kurtarma Tatbikatı: Senegal'de başladı.
- Taktik Liderlik Programı Karma Hava Harekatı: İspanya'da düzenlendi.
- Ferdi Seferberlik Eğitimleri: İstanbul'da başladı.
- SEESIM Doğal Afet Tatbikatı: Romanya'da sona erecek.
- Doğu Akdeniz-2025 Tatbikatı: Aksaz/Muğla'da devam ediyor.
- Anadolu Kartalı-2025/2: Konya'da, Yıldırım Seferberlik Tatbikatı: Yalova'da gerçekleştiriliyor.
- Loyal Dolos NATO Harbe Hazırlık Denetlemesi Bilgisayar Destekli Komuta Yeri (BDKY) Tatbikatı: Polonya'da yapılacak.
Uluslararası Görevler ve Liman Ziyaretleri
- NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2): Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait Lissus İzmir'e liman ziyareti yapıyor.
- Almanya Deniz Kuvvetleri Elbe Gemisi: Çanakkale'ye liman ziyareti gerçekleştirecek.
- İspanya Deniz Kuvvetleri El Camino Espanol: Mersin'e liman ziyareti yapıyor.
- Fransa Deniz Kuvvetleri Guepratte: Antalya'ya liman ziyareti icra edecek.
- Türkiye-Suudi Arabistan Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı: Türkiye'de düzenlenecek.
- NATO Müttefik Hava Komutanlığı Entegre Hava ve Füze Savunma Harekatı Eğitimi: Romanya hava sahasında gerçekleştiriliyor.
Kurumlararası İş Birliği ve Toplantılar
Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) Konseyi'nin 2025 yılı 2'nci Olağan Konsey Toplantısı, Harita Genel Müdürlüğü'nde yapılacak. Bu toplantıda kurumlar arası iş birliği ve teknik gelişmeler ele alınacak.