MSB: TSK her girişime katkı sağlamaya hazırdır

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) barış, güvenlik ve istikrar ihtiyacı doğan her yerde etkin, caydırıcı ve saygın bir güç olarak öne çıktığı vurgulandı. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında, TSK'nın yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle güçlendirildiğini, Kara Kuvvetleri Komutanlığına çeşitli savunma araçlarının teslim edildiğini ve yeni projelerin başarıyla tamamlandığını belirtti. Ayrıca, personel ve askeri öğrenci alım süreçleri, uluslararası tatbikatlar, sınır güvenliği ve terörle mücadele faaliyetleri hakkında güncel bilgiler paylaşıldı.

Yerli ve Milli Savunma Sanayi Ürünleri

Kara Kuvvetleri Komutanlığına 17 kişilik karinalı bot teslimatı tamamlanarak envantere alındı. Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE) tarafından çeşitli silah ve mühimmat teslim edildi. ASFAT Anonim Şirketi ana yükleniciliğinde yürütülen 8x8 T-155 Taktik Tekerlekli Araca Entegre Panter Obüs Projesi kapsamında ilk sistemin prototip kalifikasyon ve muayene kabul süreçleri tamamlandı. Ayrıca, retrofit işlemleri tamamlanan 9'uncu A400M uçağı Hava Kuvvetlerine teslim edildi.

Uluslararası Katılım ve Projeler

EDEX-2025 Fuarı : 1-4 Aralık tarihlerinde Mısır'da düzenlenecek fuara İstanbul Tersanesi Komutanı ve heyeti katılacak.

: 1-4 Aralık tarihlerinde Mısır'da düzenlenecek fuara İstanbul Tersanesi Komutanı ve heyeti katılacak. Bayraktar TB3 SİHA Testleri : 1-3 Aralık'ta Antalya'da test ve provalar yapılacak.

: 1-3 Aralık'ta Antalya'da test ve provalar yapılacak. TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi Projesi: Birinci geminin ilk blok inşasına başlandı.

Personel ve Askeri Öğrenci Alımları

11 Kasım'da başlayan "Türk Silahlı Kuvvetlerine en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokul mezunlarından 2025 yılı bando sınıfı muvazzaf subay/astsubay adayı temini" başvuruları 30 Kasım'da sona erecek.

Lübnan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Anlaşması

MSB, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) haklarının yok sayıldığı hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini belirtti. Lübnan halkının menfaatlerinin de ihlal edildiği değerlendirilerek, denizcilik alanında işbirliğine hazır olunduğu ifade edildi.

Ukrayna'ya Türk Askeri Gönderilmesi İddiası

TSK'nın barış, güvenlik ve istikrar için her girişime katkı sağlamaya hazır olduğu, ancak öncelikle Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin tesis edilmesi gerektiği belirtildi. Görev tanımı netleştirilmiş bir misyonun çerçevesinin belirlenmesi gerektiği vurgulandı.

Emekli Askerlerin Orduevlerine Giriş Yasağı

11 Kasım 2025'te C-130 askeri kargo uçağının düşmesi sonrası şehit bilgilerini sosyal medyada paylaşan emekli askeri personelin orduevlerine girişlerinin yasaklandığı ve haklarında suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

Terörle Mücadele ve Hudut Güvenliği

Son bir haftada 3 PKK'lı terörist teslim oldu.

Suriye harekat alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 725 kilometreye ulaştı.

ulaştı. Sınırlarımızda yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 205 şahıs yakalandı , 428 şahıs engellendi .

, . 1 Ocak'tan bu yana yakalananların sayısı 8 bin 999, engellenen kişi sayısı ise 59 bin 458.

Bakan Güler'in Temasları

20 Kasım: Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri kabul edildi.

Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri kabul edildi. 24 Kasım: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi kabul edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi kabul edildi. 25 Kasım: Güney Kore Cumhurbaşkanı'nın "Kore'de Savaşan Türkler Anıtı" ziyaretine katılım sağlandı.

Güney Kore Cumhurbaşkanı'nın "Kore'de Savaşan Türkler Anıtı" ziyaretine katılım sağlandı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2026 yılı bütçesi sunuldu.

Kara Kuvvetleri Komutanı: Bosna-Hersek ve Kosova'da temaslarda bulundu.

Bosna-Hersek ve Kosova'da temaslarda bulundu. Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı: Dubai Airshow-2025'e katıldı.

Eğitim ve Tatbikat Faaliyetleri

Daksar Arama-Kurtarma Tatbikatı: Senegal'de başladı.

Senegal'de başladı. Taktik Liderlik Programı Karma Hava Harekatı: İspanya'da düzenlendi.

İspanya'da düzenlendi. Ferdi Seferberlik Eğitimleri: İstanbul'da başladı.

İstanbul'da başladı. SEESIM Doğal Afet Tatbikatı: Romanya'da sona erecek.

Romanya'da sona erecek. Doğu Akdeniz-2025 Tatbikatı: Aksaz/Muğla'da devam ediyor.

Aksaz/Muğla'da devam ediyor. Anadolu Kartalı-2025/2: Konya'da, Yıldırım Seferberlik Tatbikatı: Yalova'da gerçekleştiriliyor.

Konya'da, Yalova'da gerçekleştiriliyor. Loyal Dolos NATO Harbe Hazırlık Denetlemesi Bilgisayar Destekli Komuta Yeri (BDKY) Tatbikatı: Polonya'da yapılacak.

Uluslararası Görevler ve Liman Ziyaretleri

NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2): Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait Lissus İzmir'e liman ziyareti yapıyor.

Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait Lissus İzmir'e liman ziyareti yapıyor. Almanya Deniz Kuvvetleri Elbe Gemisi: Çanakkale'ye liman ziyareti gerçekleştirecek.

Çanakkale'ye liman ziyareti gerçekleştirecek. İspanya Deniz Kuvvetleri El Camino Espanol: Mersin'e liman ziyareti yapıyor.

Mersin'e liman ziyareti yapıyor. Fransa Deniz Kuvvetleri Guepratte: Antalya'ya liman ziyareti icra edecek.

Antalya'ya liman ziyareti icra edecek. Türkiye-Suudi Arabistan Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı: Türkiye'de düzenlenecek.

Türkiye'de düzenlenecek. NATO Müttefik Hava Komutanlığı Entegre Hava ve Füze Savunma Harekatı Eğitimi: Romanya hava sahasında gerçekleştiriliyor.

Kurumlararası İş Birliği ve Toplantılar

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) Konseyi'nin 2025 yılı 2'nci Olağan Konsey Toplantısı, Harita Genel Müdürlüğü'nde yapılacak. Bu toplantıda kurumlar arası iş birliği ve teknik gelişmeler ele alınacak.



