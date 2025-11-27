Erdoğan: Barış, adalet ve istikrar için elimizi taşın altına koyuyoruz
Erzurum'un cağ kebabı dünyanın en iyi 10 yemeği arasında

Erzurum'un tescilli lezzeti cağ kebabı, uluslararası gastronomi vitrininde yine zirvedeki yemekler arasında yer aldı. Gastronomi dünyasının önemli kaynaklarından biri olan TasteAtlas'ın "Dünyanın En İyi 100 Yemeği (100 Best Dishes in the World)" listesinde 9. sırada gösterildi.

Erzurum'un cağ kebabı dünyanın en iyi 10 yemeği arasında

Kentte yüksek rakımda yetişen koyun ve kuzuların etiyle yapılan, özel baharatlarla hazırlanarak odun ateşinde pişirilen cağ kebabı, daha önce de dünyanın çeşitli gastronomi listelerinde yer aldı.

Son olarak gastronomi dünyasının önemli kaynaklarından biri olan TasteAtlas'ın "Dünyanın En İyi 100 Yemeği (100 Best Dishes in the World)" listesinde 9. sırada gösterilen cağ kebabı, şehre gelen misafirlerin mutlaka tatmak istediği bir lezzet olmasıyla kentin turizmine önemli katkı sağlıyor.

Cağ kebabının, uluslararası gastronomi vitrininde yine zirvedeki yemekler arasında yer alması, Erzurumluları gururlandırdı.

Pişirilmeden önce soğan, karabiber ve tuzla terbiye edilen et, dinlendirme aşamasının ardından parçalar halinde "cağ" adı verilen şişlere takılıyor.

Et yemeklerine göre özel bir tadı bulunuyor

Yatık olarak odun ateşinde pişirilen cağ kebabının, ateşin kuvveti ve yakınlığı, yavaş yavaş pişirilmesi ve yüksek rakımda beslenen koyun ile kuzu etlerinin kullanılması gibi etkenlerle özel bir tadı bulunuyor.

Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, kentin 61 tescilli ürünü ile Türkiye'de 3'üncü olduğunu söyledi.

Cağ kebabı başta olmak üzere yöresel ürünlerdeki lezzetin sırrının, endemik bitki örtüsü ve rakımı yüksek dağlarda beslenen hayvanlardan kaynaklandığını ifade eden Oral, şöyle konuştu:

"Cağ kebabı, Erzurum gastronomisinin lokomotifi. Türkiye'de cağ kebabını taklit etmek isteyen bazı işletmeler var. Bunun adına yatık döner gibi isimler verilerek cağ kebabını taklit etmeye çalışıyorlar. Cağ kebabı taklit edilemez. Öncelikle Erzurum'un coğrafyasından, bitki örtüsünden almış olduğu doğal bir lezzeti var. Cağ kebabının tescili 2009 yılında Ordu Ticaret Odası tarafından alındı. Cağ kebabının sunumuna kadar tescil belgeleri var. Hazırlanışı da ayrı bir özellik. En az bir gün önce et dinlendirilir. Tabii bunlar Erzurum yöresine ait etlerle olur. Terbiyesi kuru tuz, soğan, karabiberden oluşur. Cağ kebabı coğrafyanın vermiş olduğu bir lezzet. Bizim de maharetli işletmelerimiz, ustalarımız bunu dünyanın en iyi lezzetleri arasına soktu."

"Gastronomideki bütün ürünlerimizi listelere sokmayı hedefliyoruz"

Gastronomisinde coğrafi tescilli ürünlere çok önem verdiklerini vurgulayan Oral, "İşletmelerimiz, ustalarımız ve bizim gibi sivil toplumlar da gastronomimizin tanıtımına çok önem gösteriyor. Bundan sonraki hedefimiz, Türkiye birincisi, ondan sonra da dünya birincisi olmak. Burada bütün gastronomideki ürünlerimizi listelere sokmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

