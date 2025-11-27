50 bin mahkum tahliye edilecek mi? Bakan Tunç'tan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Tunç, hukuki adımların komisyon raporu sonrası atılacağını dile getirdi.

Tunç, "Komisyon kapsamlı rapor yapacak. Rapor sonrası gerekli adımlar atılacak." dedi.

COVİD DÜZENLEMESİ

11 Yargı Paketi'nde yer alan Covid düzenlemesine göre 50-50 bin arasındaki mahkumun yararlanması bekleniyor.

Konuya ilişkin konuşan Tunç, Covid düzenlemesinin bir af olmadığına dikkat çekti. Tunç, "Burada bir eşitsizliğin ortadan kaldırılması için taleplerin değerlendirilmesi söz konusu." dedi.

DEMİRTAŞ TAHLİYE EDİLECEK Mİ?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Selahattin Demirtaş kararı gündemdeyken Tunç da açıklama yaptı.

Tunç, "Bununla ilgili açıklama yaptık. Ankara Bölge Mahkemesi'nin önünde olan bir konu bu. İlgililer de başvurusunu yaptı. Değerlendirmeyi bekleyeceğiz." açıklamasında bulundu.