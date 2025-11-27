Venezuela THY'nin faaliyet iznini iptal etti!

Erdoğan: Barış, adalet ve istikrar için elimizi taşın altına koyuyoruz
Erdoğan: Barış, adalet ve istikrar için elimizi taşın altına koyuyoruz
Tek platformdan yatırım yönetimi albaFX'te!
Tek platformdan yatırım yönetimi albaFX'te!
Sponsorlu İçerik
Ekonomide kilit ay: Faiz, enflasyon, bütçe ve asgari ücret
Ekonomide kilit ay: Faiz, enflasyon, bütçe ve asgari ücret
Ankara'da bazı yollar 3 gün trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar 3 gün trafiğe kapatılacak
11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu
11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu
Bakan Bolat: Bu yıl hizmet ihracatı 121 milyar doları aşacak
Bakan Bolat: Bu yıl hizmet ihracatı 121 milyar doları aşacak
50 bin mahkum tahliye edilecek mi? Bakan Tunç'tan açıklama
50 bin mahkum tahliye edilecek mi? Bakan Tunç'tan açıklama
MSB: TSK her girişime katkı sağlamaya hazırdır
MSB: TSK her girişime katkı sağlamaya hazırdır
Yüzyılın konut projesine 5 milyondan fazla başvuru!
Yüzyılın konut projesine 5 milyondan fazla başvuru!
Akaryakıta çifte indirim yolda
Akaryakıta çifte indirim yolda
HSK'dan Hakimlere Rücu Şartlarını Değiştiren Önemli Karar
HSK'dan Hakimlere Rücu Şartlarını Değiştiren Önemli Karar
2026 yılı için günlük yemek kartı ücreti belli oldu
2026 yılı için günlük yemek kartı ücreti belli oldu
İzmir'de büyük gıda operasyonu: 30 ton tarihi geçmiş gıda ele geçirildi
İzmir'de büyük gıda operasyonu: 30 ton tarihi geçmiş gıda ele geçirildi
Meteoroloji Uyardı: Batıda Sağanak, Sıcaklıklar Yüksek
Meteoroloji Uyardı: Batıda Sağanak, Sıcaklıklar Yüksek
2026 yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?
2026 yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?
Yeni uygulama! Her bina kendi suyunu üretecek
Yeni uygulama! Her bina kendi suyunu üretecek
Otizm salgına dönüştü! Her 30 çocuktan birinde var
Otizm salgına dönüştü! Her 30 çocuktan birinde var
4 ilde DEAŞ operasyonu: 16 tutuklama
4 ilde DEAŞ operasyonu: 16 tutuklama
Emlak vergisinde son gün 1 Aralık
Emlak vergisinde son gün 1 Aralık
Bakan Uraloğlu: Yeni İstanbul Ankara Otoyolu geliyor
Bakan Uraloğlu: Yeni İstanbul Ankara Otoyolu geliyor
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazetede yayımlandı
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazetede yayımlandı
USA Today araştırdı:: Dişiniz ağrıyorsa Türkiye'ye gidin!
USA Today araştırdı:: Dişiniz ağrıyorsa Türkiye'ye gidin!
Bakan Güler açıkladı: Askeri hastaneler yeniden açılıyor!
Bakan Güler açıkladı: Askeri hastaneler yeniden açılıyor!
Vergiye yönelik düzenlemeleri içeren teklifin 6 maddesi geçti
Vergiye yönelik düzenlemeleri içeren teklifin 6 maddesi geçti
YKS'ye esas derslere ilişkin konu ve kazanımlar açıklandı
YKS'ye esas derslere ilişkin konu ve kazanımlar açıklandı
Karahan açıkladı: İşte enflasyonun düşüşünü yavaşlatan unsurlar
Karahan açıkladı: İşte enflasyonun düşüşünü yavaşlatan unsurlar
11. Yargı Paketi yarın Meclis'te: 55 bin mahkuma tahliye yolu açılıyor!
11. Yargı Paketi yarın Meclis'te: 55 bin mahkuma tahliye yolu açılıyor!
İkinci el devrimi: Her iki kişiden biri ikinci el ürün alıp sattı!
İkinci el devrimi: Her iki kişiden biri ikinci el ürün alıp sattı!
DEVA'lı Karatutlu 'vekil kimliğiyle' ALES'e giremedi: Kanun ne diyor?
DEVA'lı Karatutlu 'vekil kimliğiyle' ALES'e giremedi: Kanun ne diyor?
Maç bileti karaborsacılarına soruşturma: 5 siteye erişim engeli!
Maç bileti karaborsacılarına soruşturma: 5 siteye erişim engeli!
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Venezuela THY'nin faaliyet iznini iptal etti!

Venezuela, ABD ile artan gerilim nedeniyle ülkeye uçuşları durduran Türk Hava Yolları (THY) ve beş hava yolu şirketinin faaliyet izinlerini iptal etti. THY, İstanbul-Caracas hattındaki uçuşlarını 24-28 Kasım tarihleri arasında geçici olarak askıya aldığını açıklamıştı.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 27 Kasım 2025 13:00, Son Güncelleme : 27 Kasım 2025 12:57
Yazdır
Venezuela THY'nin faaliyet iznini iptal etti!

Venezuela, ABD federal havacılık kurumunun uyarısının ardından ülkeye uçuşlarını durduran Türk Hava Yolları (THY) ve beş uluslararası havayolu şirketinin ülkedeki faaliyet izinlerini iptal etti.

Reuters'ın haberine göre Venezuela sivil havacılık kurumu; Türk Hava Yolları, Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia ve Gol şirketlerinin Venezuela'daki izinlerini iptal ederken, Venezuela hükümeti bu şirketleri ticari uçuşları tek taraflı bir şekilde durdurarak "ABD'nin desteklediği devlet terörüne katılmakla" suçladı.

Bu uyarının ardından bazı hava yolu şirketleri Venezuela'ya uçuşlarını durdururken, Venezuela uçuşları yeniden başlatmaları için şirketlere 48 saat süre vermişti.

Iberia, güvenlik sağlandığında ülkeye uçuşları yeniden başlatacağını söylerken, uçuşlarını durduran Air Europa ve Plus Ultra'nın izinleri henüz iptal edilmedi.

Bölgede tansiyon yükseliyor

ABD, Venezuela hükümetini yasa dışı uyuşturucu ticaretiyle suçlarken, son aylarda Karayipler bölgesine çok sayıda asker sevk etti. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro uyuşturucu ticareti iddialarını reddetti ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini devirmeye çalıştığını iddia etti.

Son olarak Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ABD'ye sert sözlerle yüklendi ve "insanlık tarihinin en büyük ve en yıkıcı imparatorluklarından biri" ifadelerini kullandı.

THY uçuşları askıya almıştı

Karşılıklı açıklamalarla gerginlik tırmanırken, Washington'dan Caracas'a yönelik yeni bir adım atılmıştı. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Venezueala'nın tamamını kapsayan Maiquetia Uçuş Bilgi Bölgesi için bir NOTAM yayımladı.

NOTAM kararının ardından THY, İstanbul-Caracas hattındaki uçuşlarını 24-28 Kasım tarihleri arasında geçici olarak askıya aldığını duyurmuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber