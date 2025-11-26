Fuat Oktay'dan İtalya'da diplomatik temaslar...

Erdoğan: Barış, adalet ve istikrar için elimizi taşın altına koyuyoruz
Erdoğan: Barış, adalet ve istikrar için elimizi taşın altına koyuyoruz
Tek platformdan yatırım yönetimi albaFX'te!
Tek platformdan yatırım yönetimi albaFX'te!
Sponsorlu İçerik
Ekonomide kilit ay: Faiz, enflasyon, bütçe ve asgari ücret
Ekonomide kilit ay: Faiz, enflasyon, bütçe ve asgari ücret
Ankara'da bazı yollar 3 gün trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar 3 gün trafiğe kapatılacak
11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu
11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu
Bakan Bolat: Bu yıl hizmet ihracatı 121 milyar doları aşacak
Bakan Bolat: Bu yıl hizmet ihracatı 121 milyar doları aşacak
50 bin mahkum tahliye edilecek mi? Bakan Tunç'tan açıklama
50 bin mahkum tahliye edilecek mi? Bakan Tunç'tan açıklama
MSB: TSK her girişime katkı sağlamaya hazırdır
MSB: TSK her girişime katkı sağlamaya hazırdır
Yüzyılın konut projesine 5 milyondan fazla başvuru!
Yüzyılın konut projesine 5 milyondan fazla başvuru!
Akaryakıta çifte indirim yolda
Akaryakıta çifte indirim yolda
HSK'dan Hakimlere Rücu Şartlarını Değiştiren Önemli Karar
HSK'dan Hakimlere Rücu Şartlarını Değiştiren Önemli Karar
2026 yılı için günlük yemek kartı ücreti belli oldu
2026 yılı için günlük yemek kartı ücreti belli oldu
İzmir'de büyük gıda operasyonu: 30 ton tarihi geçmiş gıda ele geçirildi
İzmir'de büyük gıda operasyonu: 30 ton tarihi geçmiş gıda ele geçirildi
Meteoroloji Uyardı: Batıda Sağanak, Sıcaklıklar Yüksek
Meteoroloji Uyardı: Batıda Sağanak, Sıcaklıklar Yüksek
2026 yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?
2026 yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?
Yeni uygulama! Her bina kendi suyunu üretecek
Yeni uygulama! Her bina kendi suyunu üretecek
Otizm salgına dönüştü! Her 30 çocuktan birinde var
Otizm salgına dönüştü! Her 30 çocuktan birinde var
4 ilde DEAŞ operasyonu: 16 tutuklama
4 ilde DEAŞ operasyonu: 16 tutuklama
Emlak vergisinde son gün 1 Aralık
Emlak vergisinde son gün 1 Aralık
Bakan Uraloğlu: Yeni İstanbul Ankara Otoyolu geliyor
Bakan Uraloğlu: Yeni İstanbul Ankara Otoyolu geliyor
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazetede yayımlandı
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazetede yayımlandı
USA Today araştırdı:: Dişiniz ağrıyorsa Türkiye'ye gidin!
USA Today araştırdı:: Dişiniz ağrıyorsa Türkiye'ye gidin!
Bakan Güler açıkladı: Askeri hastaneler yeniden açılıyor!
Bakan Güler açıkladı: Askeri hastaneler yeniden açılıyor!
Vergiye yönelik düzenlemeleri içeren teklifin 6 maddesi geçti
Vergiye yönelik düzenlemeleri içeren teklifin 6 maddesi geçti
YKS'ye esas derslere ilişkin konu ve kazanımlar açıklandı
YKS'ye esas derslere ilişkin konu ve kazanımlar açıklandı
Karahan açıkladı: İşte enflasyonun düşüşünü yavaşlatan unsurlar
Karahan açıkladı: İşte enflasyonun düşüşünü yavaşlatan unsurlar
11. Yargı Paketi yarın Meclis'te: 55 bin mahkuma tahliye yolu açılıyor!
11. Yargı Paketi yarın Meclis'te: 55 bin mahkuma tahliye yolu açılıyor!
İkinci el devrimi: Her iki kişiden biri ikinci el ürün alıp sattı!
İkinci el devrimi: Her iki kişiden biri ikinci el ürün alıp sattı!
DEVA'lı Karatutlu 'vekil kimliğiyle' ALES'e giremedi: Kanun ne diyor?
DEVA'lı Karatutlu 'vekil kimliğiyle' ALES'e giremedi: Kanun ne diyor?
Maç bileti karaborsacılarına soruşturma: 5 siteye erişim engeli!
Maç bileti karaborsacılarına soruşturma: 5 siteye erişim engeli!
Ana sayfaHaberler Siyasi

Fuat Oktay'dan İtalya'da diplomatik temaslar...

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Türkiye ile İtalya arasındaki ilişkilerin son dönemde belirgin bir ivme kazandığını ifade etti. Oktay, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın birçok alanda güçlendiğini, bu gelişimin arkasında liderler arasındaki sıcak diplomasinin bulunduğunu söyledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Kasım 2025 13:50, Son Güncelleme : 27 Kasım 2025 13:51
Yazdır
Fuat Oktay'dan İtalya'da diplomatik temaslar...

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, beraberindeki Komisyon üyeleriyle birlikte İtalya Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu'nun daveti üzerine Roma'da resmi temaslarda bulundu. Heyette AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, DEM Bitlis Milletvekili Semra Çağlar Gökalp ve MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir yer aldı.

BÖLGESEL VE KÜRESEL GÜNDEM MASAYA YATIRILDI

İki günlük ziyaret kapsamında heyet, NATO Parlamenterler Asamblesi İtalya Delegasyonu Başkanı Lorenzo Cesa, İtalya Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Giulio Tremonti, Türkiye-İtalya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Giulia Pastorella, Parlamentolararası Birlik (PAB) İtalyan Grubu Başkanı Senatör Pier Ferdinando Casini ve İtalya Senatosu Dış İlişkiler ve Savunma Komisyonu Başkanı Stefania Gabriella Anastasia Craxi ile bir araya geldi. Görüşmelerde Türkiye-İtalya ilişkilerinden Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ve NATO bağlamındaki ilişkilere, Rusya-Ukrayna Savaşı, Kıbrıs meselesi, Suriye, Libya, Gazze, Balkanlara kadar birçok başlık ele alındı.

"SON DÖNEMDE TÜRKİYE-İTALYA İLİŞKİLERİ CİDDİ ŞEKİLDE GELİŞMEKTE"

Fuat Oktay, görüşmelere dair yaptığı değerlendirmede, "Son dönemde Türkiye-İtalya ilişkileri çok ciddi şekilde gelişmekte" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İtalya Başbakanı Meloni arasındaki iyi diyaloğun bu gelişmede etkili olduğunu vurgulayan Oktay, "Bölgede gelişen olaylar da buna özellikle transatlantik boyutunda, Rusya-Ukrayna boyutunda, Akdeniz'de, Orta Doğu'da gelişen konular da aslında Türkiye-İtalya'yı birbirine daha da yaklaştırmış durumda" dedi.

"İLİŞKİLERİ PARLAMENTO BOYUTUNDA GÜÇLENDİRME KAPSAMINDA GELDİK"

Oktay, kendilerinin de hükümetler nezdinde, devlet başkanları nezdinde devam eden ilişkileri parlamento boyutunda güçlendirme niyetinde olduklarını ve bu kapsamda Roma'ya geldiklerini kaydetti.

Buradaki görüşmelerin doğrudan ve samimi görüşmeler olduğunu anlatan Oktay, bir grubun Türkiye-İtalya ilişkilerin gelişmesinden memnun olduğunu ve Türkiye'nin AB güvenlik mimarisi de dahil, üyeliğe kadar destek vereceklerini belirttiğini ve bunun önemli olduğunu söyledi.

VİZE KOLAYLIĞI, TİCARET VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER GÜNDEMDEYDİ

İtalya Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu ile gerçekleştirilen görüşmede siyasi, ticari, ekonomik ve kültürel ilişkiler masaya yatırıldı. Özellikle "savunma sanayi, dijital / çığır açan teknolojiler ve enerji" alanları ele alındı. TBMM heyeti, "vize işlemlerinin kolaylaştırılması" konusunu gündeme getirerek, vizeye ilişkin sıkıntıların iş dünyası, turizm ve eğitim-kültür alanlarında çözülmesinin önemini vurguladı.

PARLAMENTOLAR ARASI DOSTLUK GRUBU İLE İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Türkiye-İtalya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Giulia Pastorella ve üyeleriyle yapılan görüşmede, "iki ülke arasındaki köklü ilişkilerin parlamenter diplomasi kanalıyla daha da güçlendirilmesi ve dostluk gruplarının iş birliğini artıracak somut adımlar atması" yönünde fikir birliğine varıldı. Görüşmede, stratejik ortaklığın temelinde yer alan siyasi, ekonomik ve kültürel bağların daha da ileri taşınmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı.

SENATO DIŞ İLİŞKİLER KOMİSYONU İLE SAVUNMA AĞIRLIKLI GÖRÜŞME

Ziyaretin son gününde heyet, İtalya Senatosu Dış İlişkiler ve Savunma Komisyonu Başkanı Stefania Craxi ve komisyon üyeleriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede Türkiye-İtalya ilişkilerinin stratejik boyutunun yanı sıra özellikle savunma ve güvenlik alanındaki iş birliği fırsatları ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Parlamentoların dış ilişkiler komisyonları arasında "açık diyaloğun sürekli ve yapısal hale getirilmesi" için yapılabilecekler konusunda istişarelerde bulunuldu. Türkiye'nin AB üyelik süreci, ortak menfaat alanları, barış çabaları ve Akdeniz ticaret ağlarının korunmasına yönelik görüş alışverişi de ziyaretin gündeminde yer aldı.

BÜYÜKELÇİLİKTE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Heyet, ziyaretin ilk gününde Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-İtalya ilişkilerinin mevcut durumu ve geleceği üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

NATO Parlamenterler Asamblesi İtalya Delegasyonu Başkanı Lorenzo Cesa ile yapılan görüşmede NATO müttefikleri olarak dayanışma ve iş birliği içerisinde gelişmeye devam eden ilişkiler"değerlendirildi. İkili ilişkilerdeki mevcut ivmeden AB ve NATO gibi çok taraflı platformlarda yararlanma imkanları ele alındı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber