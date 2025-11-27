Hacı adayları için ek kayıt süreci başladı

Erdoğan: Barış, adalet ve istikrar için elimizi taşın altına koyuyoruz
Erdoğan: Barış, adalet ve istikrar için elimizi taşın altına koyuyoruz
Tek platformdan yatırım yönetimi albaFX'te!
Tek platformdan yatırım yönetimi albaFX'te!
Sponsorlu İçerik
Ekonomide kilit ay: Faiz, enflasyon, bütçe ve asgari ücret
Ekonomide kilit ay: Faiz, enflasyon, bütçe ve asgari ücret
Ankara'da bazı yollar 3 gün trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar 3 gün trafiğe kapatılacak
11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu
11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu
Bakan Bolat: Bu yıl hizmet ihracatı 121 milyar doları aşacak
Bakan Bolat: Bu yıl hizmet ihracatı 121 milyar doları aşacak
50 bin mahkum tahliye edilecek mi? Bakan Tunç'tan açıklama
50 bin mahkum tahliye edilecek mi? Bakan Tunç'tan açıklama
MSB: TSK her girişime katkı sağlamaya hazırdır
MSB: TSK her girişime katkı sağlamaya hazırdır
Yüzyılın konut projesine 5 milyondan fazla başvuru!
Yüzyılın konut projesine 5 milyondan fazla başvuru!
Akaryakıta çifte indirim yolda
Akaryakıta çifte indirim yolda
HSK'dan Hakimlere Rücu Şartlarını Değiştiren Önemli Karar
HSK'dan Hakimlere Rücu Şartlarını Değiştiren Önemli Karar
2026 yılı için günlük yemek kartı ücreti belli oldu
2026 yılı için günlük yemek kartı ücreti belli oldu
İzmir'de büyük gıda operasyonu: 30 ton tarihi geçmiş gıda ele geçirildi
İzmir'de büyük gıda operasyonu: 30 ton tarihi geçmiş gıda ele geçirildi
Meteoroloji Uyardı: Batıda Sağanak, Sıcaklıklar Yüksek
Meteoroloji Uyardı: Batıda Sağanak, Sıcaklıklar Yüksek
2026 yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?
2026 yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?
Yeni uygulama! Her bina kendi suyunu üretecek
Yeni uygulama! Her bina kendi suyunu üretecek
Otizm salgına dönüştü! Her 30 çocuktan birinde var
Otizm salgına dönüştü! Her 30 çocuktan birinde var
4 ilde DEAŞ operasyonu: 16 tutuklama
4 ilde DEAŞ operasyonu: 16 tutuklama
Emlak vergisinde son gün 1 Aralık
Emlak vergisinde son gün 1 Aralık
Bakan Uraloğlu: Yeni İstanbul Ankara Otoyolu geliyor
Bakan Uraloğlu: Yeni İstanbul Ankara Otoyolu geliyor
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazetede yayımlandı
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazetede yayımlandı
USA Today araştırdı:: Dişiniz ağrıyorsa Türkiye'ye gidin!
USA Today araştırdı:: Dişiniz ağrıyorsa Türkiye'ye gidin!
Bakan Güler açıkladı: Askeri hastaneler yeniden açılıyor!
Bakan Güler açıkladı: Askeri hastaneler yeniden açılıyor!
Vergiye yönelik düzenlemeleri içeren teklifin 6 maddesi geçti
Vergiye yönelik düzenlemeleri içeren teklifin 6 maddesi geçti
YKS'ye esas derslere ilişkin konu ve kazanımlar açıklandı
YKS'ye esas derslere ilişkin konu ve kazanımlar açıklandı
Karahan açıkladı: İşte enflasyonun düşüşünü yavaşlatan unsurlar
Karahan açıkladı: İşte enflasyonun düşüşünü yavaşlatan unsurlar
11. Yargı Paketi yarın Meclis'te: 55 bin mahkuma tahliye yolu açılıyor!
11. Yargı Paketi yarın Meclis'te: 55 bin mahkuma tahliye yolu açılıyor!
İkinci el devrimi: Her iki kişiden biri ikinci el ürün alıp sattı!
İkinci el devrimi: Her iki kişiden biri ikinci el ürün alıp sattı!
DEVA'lı Karatutlu 'vekil kimliğiyle' ALES'e giremedi: Kanun ne diyor?
DEVA'lı Karatutlu 'vekil kimliğiyle' ALES'e giremedi: Kanun ne diyor?
Maç bileti karaborsacılarına soruşturma: 5 siteye erişim engeli!
Maç bileti karaborsacılarına soruşturma: 5 siteye erişim engeli!
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Hacı adayları için ek kayıt süreci başladı

2026 yılında kutsal topraklara gidecek hacı adayları için ek kayıt süreci başladı. e-Devlet üzerinden yapılacak kayıtlar 5 Aralık'a kadar sürecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Kasım 2025 13:52, Son Güncelleme : 27 Kasım 2025 14:02
Yazdır
Hacı adayları için ek kayıt süreci başladı

85 bine yakın hacı adayı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Hacı adayları kutsal topraklara gitmek için artık günleri sayıyor.

Kurada ismi çıkanlar 11-25 Kasım tarihleri arasında kesin kayıt işlemlerini tamamladı. Bu tarihlerde kaydını yaptırmayanların yerine kura sırası dikkate alınarak ek kayıtlar alınacak. Ek kayıtlar 27 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında e-devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

Kesin kayıtların bitmesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen süre içinde hac vizesi başvuruları yapılacak. Vize alan hacı adaylarına kutsal topraklardaki ibadetlere yönelik eğitim verilecek.

Hacı adaylarına pasaport uyarısı

Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adayları için pasaport uyarısı da yayımladı. Hac vizesi alınabilmesi için pasaport geçerlilik süresinin en az 30 Kasım 2026 tarihli olması gerekiyor. Bu tarihten önce süresi dolacak pasaportlara vize alınamayacak.

2026 yılı için ilk hac kafilesi 18 Nisan'da kutsal topraklara hareket edecek. Son kafile 22 Mayıs'ta kutsal topraklara gidecek. Sadece hac vizesi ve Nusuk kartı bulunan hacı adaylarının Mescid-i Haram'a girişine izin verilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber