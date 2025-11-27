Erdoğan: Barış, adalet ve istikrar için elimizi taşın altına koyuyoruz
Ekonomide kilit ay: Faiz, enflasyon, bütçe ve asgari ücret
Ankara'da bazı yollar 3 gün trafiğe kapatılacak
11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu
Bakan Bolat: Bu yıl hizmet ihracatı 121 milyar doları aşacak
50 bin mahkum tahliye edilecek mi? Bakan Tunç'tan açıklama
MSB: TSK her girişime katkı sağlamaya hazırdır
Yüzyılın konut projesine 5 milyondan fazla başvuru!
Akaryakıta çifte indirim yolda
HSK'dan Hakimlere Rücu Şartlarını Değiştiren Önemli Karar
2026 yılı için günlük yemek kartı ücreti belli oldu
İzmir'de büyük gıda operasyonu: 30 ton tarihi geçmiş gıda ele geçirildi
Meteoroloji Uyardı: Batıda Sağanak, Sıcaklıklar Yüksek
2026 yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?
Yeni uygulama! Her bina kendi suyunu üretecek
Otizm salgına dönüştü! Her 30 çocuktan birinde var
4 ilde DEAŞ operasyonu: 16 tutuklama
Emlak vergisinde son gün 1 Aralık
Bakan Uraloğlu: Yeni İstanbul Ankara Otoyolu geliyor
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazetede yayımlandı
USA Today araştırdı:: Dişiniz ağrıyorsa Türkiye'ye gidin!
Bakan Güler açıkladı: Askeri hastaneler yeniden açılıyor!
Vergiye yönelik düzenlemeleri içeren teklifin 6 maddesi geçti
YKS'ye esas derslere ilişkin konu ve kazanımlar açıklandı
Karahan açıkladı: İşte enflasyonun düşüşünü yavaşlatan unsurlar
11. Yargı Paketi yarın Meclis'te: 55 bin mahkuma tahliye yolu açılıyor!
İkinci el devrimi: Her iki kişiden biri ikinci el ürün alıp sattı!
DEVA'lı Karatutlu 'vekil kimliğiyle' ALES'e giremedi: Kanun ne diyor?
Maç bileti karaborsacılarına soruşturma: 5 siteye erişim engeli!
'Faizsiz kredi' bahanesiyle engelli bireyi 629 bin lirasını dolandırdılar

Sivas'ta yaşayan işitme engelli ve bipolar bozukluğu olan vatandaş, telefonla kendisine 'faizsiz kredi' vaadinde bulunan dolandırıcılara 629 bin 585 lirasını kaptırdı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Kasım 2025 14:51, Son Güncelleme : 27 Kasım 2025 14:52
Kent merkezinde ikamet eden işitme engelli ve bipolar hastası memur Ömer Çevik, 0800'lü bir numaradan kendisini arayan ve "faizsiz kredi" teklifinde bulunan dolandırıcıların mağduru oldu.

İddiaya göre, sıfır araç alabilmek amacıyla teklifi kabul eden Çevik, şüphelilerin yönlendirmesiyle maaş hesabının bulunduğu bankadan 500 bin lira kredi kullandı.

Dolandırıcılar, Çevik'e "Faiziyle birlikte yeniden iade işlemi yapacağız" diyerek elektronik posta yoluyla bir IBAN numarası gönderdi. Çevik, çektiği kredinin yanı sıra ek hesabındaki bakiyeyi de kullanarak, söz konusu IBAN adresine iki parça halinde 387 bin 485 lira ve 242 bin 100 lira olmak üzere toplam 629 bin 585 lira transfer etti.

Para transferinin ardından şüphelilerin kredi kartı bilgilerini de istemesi üzerine durumdan şüphelenen Çevik, bilgileri vermeyi reddetti. Telefonun yüzüne kapatılması ve numaraya bir daha ulaşılamaması üzerine dolandırıldığını anlayan Çevik, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

"Psikolojik olarak çöküntüye uğradım"

Mağdur Ömer Çevik, yaptığı açıklamada, dolandırıcıların kendisine maaş bankasını sordurduğunu ve kredi limitini kontrol ettirdiğini anlattı.

Kendisinin faizsiz kredi kullanacağı vaadiyle kandırıldığını belirten Çevik, yaşadığı süreci şöyle aktardı:

"Bana 500 bin lira kredi çektirdiler. Çektiğim kredinin bir kısmını ve ek hesabımdaki parayı onların mail üzerinden attığı IBAN adresine gönderdim. Toplamda 629 bin 585 lira para gönderdim. Daha sonra benden kredi kartı bilgilerimi istediler. Onlara 'Size nasıl güveneceğim?' diye sorduğumda telefonu yüzüme kapattılar. Böylelikle dolandırıldığımı anladım. Hemen ilgili bankalara bloke koydurdum ve savcılığa suç duyurusunda bulundum."

Olayın üzerinden 12 gün geçtiğini ve yasal sürecin devam ettiğini dile getiren Çevik, "Bu durum beni depresyona soktu. Günlük hayatımda yeme içme düzenim bozuldu, psikolojik olarak çöküntüye uğradım. İnsanların bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Beni arayan 0800'lü numaraydı. Eskiden 'hakim ve savcıyız' diyerek insanları dolandırıyorlardı, bunu ilk defa duydum. 'Faizsiz kredi kullandıracağız' deyip dolandırıyorlar, şikayetçiyim." diye konuştu.

"Çocuğumun bu duruma düşmesine çok üzülüyoruz"

Baba Tayyar Çevik ise cuma namazı dönüşü oğlunun başına gelenleri öğrendiğini ifade etti.

Oğlunun yüzde 86 engelli raporu bulunduğunu vurgulayan baba Çevik, "Çocuğumun bu duruma düşmesine çok üzülüyoruz. Diğer vatandaşların da bu duruma düşmesini istemiyorum. Devlet büyüklerimizden konunun üzerine düşmesini ve dolandırıcıların bulunmasını istiyorum." dedi.

