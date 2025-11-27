Güvenlik birimlerine dev takviye: 9200 yeni araç teslim ediliyor!
İç Güvenlik birimlerinin envanterini güçlendirecek dev teslimat öncesi, 9 bin 200 adet sıfır araç Atatürk Havalimanı apronunda görüntülendi. Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik teşkilatına tahsis edilecek yeni hizmet ve destek araçları, simetrik bir düzenle sıralanarak büyük bir Türk bayrağı motifi oluşturdu. Araçlar, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek törenin ardından güvenlik birimlerinin kullanımına sunulacak.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Kasım 2025 15:33, Son Güncelleme : 27 Kasım 2025 15:33
Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik teşkilatının verilecek 9 bin 200 yeni araç,
Atatürk Havalimanı apronunda görüntülendi. Sıfır araçlar, yarın Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın katılacağı törenle güvenlik birimlerine teslim edilecek.
Atatürk Havalimanı apronunda güvenlik birimlerine tahsis edilen binlerce hizmet ve destek aracı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle yarın teslim edilecek. Jandarma , Emniyet ve Sahil Güvenlik Teşkilatına verilecek 9 bin 200 yeni araç, Atatürk Havalimanı apronuna sıralandı.
Simetrik şekilde aprona dizilen araçlar, dron ile görüntülendi. Binlerce aracın ortasında oluşturulan Türk bayrağı motifi dikkat çekti.