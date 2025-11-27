Bakan Yerlikaya'dan 'Narkokapan Antalya-2' operasyonu açıklaması: 458 gözaltı

Yerlikaya, İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlediği basın toplantısında, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Antalya'da sabah saatlerinde büyük bir operasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

Operasyonun hazırlık sürecinde mahalle ve sokaklarda "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik çok yönlü bir teknik ve takip çalışması yaptıklarını belirten Yerlikaya, yaklaşık 4 ay süren bu çalışma sonucunda şüphelilerin irtibatları ve eylem biçimlerini ayrıntılı bir şekilde tespit ettiklerini kaydetti.

Bilgi ve belgeler doğrultusunda Antalya merkezli 17 ilde geniş kapsamlı operasyon düzenlediklerini vurgulayan Yerlikaya, "Narkokapan Antalya-2 operasyonumuza 609 ekip, 2 bin 753 polis, 1 helikopter, 2 İHA, 3 drone, 1 deniz aracı ve 35 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği katıldı. Çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi ve 458 şahsı gözaltına aldık. Operasyonumuz devam ediyor." dedi.

- "345 narkotik organize suç örgütünü çökerttik"

Uyuşturucuya karşı savaş açtıklarının altını çizen Yerlikaya, "Göreve geldiğimden bu yana kahraman polislerimizin, jandarmamızın, sahil güvenliğimizin düzenlediği operasyonlar sonucu 93 bin 279 zehir tacirini tutukladık. 225 ton uyuşturucu madde, 260 milyon adet uyuşturucu hap ve yaklaşık 18 ton ara kimyasal ele geçirdik. Organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz operasyonlar sonucunda 345 narkotik organize suç örgütünü çökerttik." diye konuştu.

Avrupa'da uyuşturucu suç trendleri artarken Türkiye'nin bu eğilimi tersine çeviren çok az sayıda ülkelerden olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin verilerine göre 15-64 yaş aralığında hayatının bir döneminde uyuşturucu madde kullandığını beyan edenler Avrupa'da yüzde 29'a kadar çıkmışken Türkiye'de bu oran yalnızca yüzde 3.1'dir. 2025 Avrupa Uyuşturucu Raporu'nda bir milyon nüfusa düşen 'uyuşturucuya bağlı ölüm oranı' Avrupa'da 24.7 iken, ülkemizde 5.1'dir. Bu rakamlar yürüttüğümüz mücadelemizin somut sonuçlar verdiğini gösteriyor."

- "Operasyonlarımızla onlara nefes aldırmayacağız"

"Bir tek evladımızın bile bu bataklığa sürüklenmesini asla kabul etmiyoruz." ifadesini kullanan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bir tek insanımızın dahi uyuşturucuya bağlı olarak hayatını kaybetmesine razı değiliz. Biz durmadan bu mücadeleye devam edeceğiz. Operasyonlarımızla onlara nefes aldırmayacağız. Uyuşturucu meselesi, bir güvenlik sorunu olmanın ötesinde, toplumsal dokuyu da tahrip eden ağır bir sosyal yaradır. Bu amaçla uyuşturucu ile mücadeleyi, sadece bireyi koruma çabası olarak görmüyoruz. Bir aileyi, mahalleyi, toplumu ayakta tutma mücadelesi olarak değerlendiriyoruz. Bir kişiyi bu illetten kurtardığımızda, bir aileyi de dağılmaktan korumuş oluyoruz."

Mücadelenin sadece sahadaki operasyonlarla sınırlı olmadığına işaret eden Yerlikaya, arzı ortadan kaldırmak kadar talebi de yok etmenin bu mücadelenin ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti.

Yerlikaya, bu nedenle rehabilitasyon, eğitim ve toplumsal farkındalık çalışmalarına büyük önem verdiklerini aktararak, bilinçlenmeyle insanların bu illete karşı daha dirençli hale gelmesini arzuladıklarını vurguladı.

Uyuşturucunun insanlığın en büyük düşmanı olduğunu ve buna cüret eden zehir tacirleriyle mücadele etmeye devam edeceklerinin altını çizen Yerlikaya, operasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.