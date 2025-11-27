Askeri görevini yaptığı sırada rahatsızlanan piyade er hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde askeri görevini ifa ettiği sırada geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Piyade Er Yusuf Gönlüaçık, memleketi Bingöl'e getirildi. Gönlüaçık bugün saat 14.00'te Bingöl Havalimanı'nda askeri törenle karşılandı. Havalimanındaki törenin ardından Gönlüaçık'ın naaşı konvoy eşliğinde Genç ilçesine getirildi. İlçe merkezinde vatandaşlar tarafından karşılanan Gönlüaçık için Abdurrahim Özge Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

