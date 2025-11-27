Üniversitede mesai arkadaşını silahla rehin alan kişi tutuklandı
Gümüşhane Üniversitesi'nde mesai arkadaşını silahla rehin alan kişi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Kasım 2025 18:30, Son Güncelleme : 27 Kasım 2025 18:41
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde dün D.B'yi silahla rehin alan ve yaklaşık 4 saat süren ikna çalışmalarının ardından serbest bırakan H.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolü yapılan H.T, Gümüşhane Adliyesi'ne sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve silahla tehdit" suçlarından tutuklandı.