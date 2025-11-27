TBMM'de 'İmralı' tartışması: Karma Komisyon toplantısı karıştı

Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinde son gün 1 Aralık
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinde son gün 1 Aralık
Tek platformdan yatırım yönetimi albaFX'te!
Tek platformdan yatırım yönetimi albaFX'te!
Sponsorlu İçerik
Bakan Şimşek açıkladı: Vergi artışları YDO'nun altında kalacak
Bakan Şimşek açıkladı: Vergi artışları YDO'nun altında kalacak
Ak Partili Güler açıkladı: 55 bin mahkuma erken tahliye imkanı!
Ak Partili Güler açıkladı: 55 bin mahkuma erken tahliye imkanı!
RTÜK'ten 3 TV ve 2 radyoya ağır ceza
RTÜK'ten 3 TV ve 2 radyoya ağır ceza
Dört parti birleşiyor mu? SP Başkanı Arıkan yanıtladı
Dört parti birleşiyor mu? SP Başkanı Arıkan yanıtladı
Erdoğan: Barış, adalet ve istikrar için elimizi taşın altına koyuyoruz
Erdoğan: Barış, adalet ve istikrar için elimizi taşın altına koyuyoruz
Ekonomide kilit ay: Faiz, enflasyon, bütçe ve asgari ücret
Ekonomide kilit ay: Faiz, enflasyon, bütçe ve asgari ücret
Ankara'da bazı yollar 3 gün trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar 3 gün trafiğe kapatılacak
11. Yargı Paketi Meclis'te: Mahkumlara erken tahliye yolu açılıyor!
11. Yargı Paketi Meclis'te: Mahkumlara erken tahliye yolu açılıyor!
Bakan Bolat: Bu yıl hizmet ihracatı 121 milyar doları aşacak
Bakan Bolat: Bu yıl hizmet ihracatı 121 milyar doları aşacak
50 bin mahkum tahliye edilecek mi? Bakan Tunç'tan açıklama
50 bin mahkum tahliye edilecek mi? Bakan Tunç'tan açıklama
MSB: TSK her girişime katkı sağlamaya hazırdır
MSB: TSK her girişime katkı sağlamaya hazırdır
Yüzyılın konut projesine 5 milyondan fazla başvuru!
Yüzyılın konut projesine 5 milyondan fazla başvuru!
Akaryakıta çifte indirim yolda
Akaryakıta çifte indirim yolda
HSK'dan Hakimlere Rücu Şartlarını Değiştiren Önemli Karar
HSK'dan Hakimlere Rücu Şartlarını Değiştiren Önemli Karar
2026 yılı için günlük yemek kartı ücreti belli oldu
2026 yılı için günlük yemek kartı ücreti belli oldu
İzmir'de büyük gıda operasyonu: 30 ton tarihi geçmiş gıda ele geçirildi
İzmir'de büyük gıda operasyonu: 30 ton tarihi geçmiş gıda ele geçirildi
Meteoroloji Uyardı: Batıda Sağanak, Sıcaklıklar Yüksek
Meteoroloji Uyardı: Batıda Sağanak, Sıcaklıklar Yüksek
2026 yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?
2026 yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?
Yeni uygulama! Her bina kendi suyunu üretecek
Yeni uygulama! Her bina kendi suyunu üretecek
Otizm salgına dönüştü! Her 30 çocuktan birinde var
Otizm salgına dönüştü! Her 30 çocuktan birinde var
Bakan Uraloğlu: Yeni İstanbul Ankara Otoyolu geliyor
Bakan Uraloğlu: Yeni İstanbul Ankara Otoyolu geliyor
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazetede yayımlandı
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazetede yayımlandı
USA Today araştırdı:: Dişiniz ağrıyorsa Türkiye'ye gidin!
USA Today araştırdı:: Dişiniz ağrıyorsa Türkiye'ye gidin!
Bakan Güler açıkladı: Askeri hastaneler yeniden açılıyor!
Bakan Güler açıkladı: Askeri hastaneler yeniden açılıyor!
Vergiye yönelik düzenlemeleri içeren teklifin 6 maddesi geçti
Vergiye yönelik düzenlemeleri içeren teklifin 6 maddesi geçti
YKS'ye esas derslere ilişkin konu ve kazanımlar açıklandı
YKS'ye esas derslere ilişkin konu ve kazanımlar açıklandı
Karahan açıkladı: İşte enflasyonun düşüşünü yavaşlatan unsurlar
Karahan açıkladı: İşte enflasyonun düşüşünü yavaşlatan unsurlar
11. Yargı Paketi yarın Meclis'te: 55 bin mahkuma tahliye yolu açılıyor!
11. Yargı Paketi yarın Meclis'te: 55 bin mahkuma tahliye yolu açılıyor!
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

TBMM'de 'İmralı' tartışması: Karma Komisyon toplantısı karıştı

TBMM'de Dilekçe ve İnsan Hakları Komisyonları'ndan oluşan Karma Komisyon toplantısında, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ile CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu arasında "İmralı ziyareti" tartışması yaşandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Kasım 2025 19:20, Son Güncelleme : 27 Kasım 2025 19:21
Yazdır
TBMM'de 'İmralı' tartışması: Karma Komisyon toplantısı karıştı

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon, AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısının açılışında konuşan Karamık, komisyonun kamu denetçisi Saadettin Kalkan'ın 4 yıllık görev süresini dolduracağını belirterek, "Hüküm gereğince denetçilerin görev sürelerinin bitiminden 90 gün önce durum Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından TBMM Başkanlığına bildirilir. Kamu Denetçiliği Kurumunun 10 Ekim 2025 tarihli yazısıyla TBMM Başkanlığına gerekli bildirim yapılmıştır. Yapılan bildirimin ardından TBMM Başkanlığınca adaylık koşulları ve başvuru süresi Resmi Gazete'de ilan edilir. 1 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete'de ilgili ilan yayımlanmıştır. Denetçi olmak isteyenler TBMM Başkanlığına yazılı olarak 21 Kasım 2025 Cuma günü saat 17.00'ye kadar başvuruda bulunmuştur. Kamu denetçisi olmak üzere 166 aday adayının başvuru evrakları TBMM Başkanlığı tarafından 24 Kasım 2025 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilmiştir" ifadelerini kullandı.

'ALT KOMİSYONDA PARTİMİZİN TEMSİLCİSİ OLMAYACAK'

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kamu Denetçiliği Kurumu'nda muhalefetin temsilinin sağlanmadığını belirterek, eğer yine bu temsil oluşturmayacaksa komisyonda partilerinin temsil edilmeyeceğini belirtti. İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu da temsiliyet konusunda eleştirilerde bulundu.

'PARTİSİ TARAFINDAN İMRALI'YA YOLLANMAMIŞTIR'

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, muhalefetin eleştirilerine yanıt verdi. Sarıçam, "Bakın, bu konudaki sözü ilk alıp başlatan Sayın Tanrıkulu. Kendisi, 'Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda Türkiye'nin en önemli konusuna destek verecekken ve kendisi yıllardır bireysel açıklamalarında, İmralı'nın dikkate alınmasını söylerken partisi tarafından İmralı'ya yollanmamıştır, bu Komisyonun üyesi olduğu halde. Şimdi, Sayın Tanrıkulu şurada çıkıp şu mikrofonda, herkesin önünde, 'İmralı'ya gidilmemesi lazımdı, Abdullah Öcalan dikkate alınmaması lazım' diyebilir mi? Diyemez" ifadelerini kullandı.

'KENDİ İÇİMİZDE NE YAŞADIĞIMIZI BİLİYOR MUSUN?'

CHP'li Tanrıkulu ise "Gerçekten de bizim çok önem verdiğimiz bir süreçle ilgili Komisyonun tartışmasını buraya taşımak asgari nezakete aykırıdır. Siyaseti başka bir yere bırakın. Ayıp bir şey. Bu milletvekili adabına yakışmaz. Nasıl düzey bu kadar düşer anlayamıyorum, hakikaten anlayamıyorum. O başka bir şey kardeşim. Bugünün konusu mu benim şahsen hangi tutumu aldığım? Kendi içimizde ne yaşadığımızı biliyor musunuz, o tartışmayı buraya mı taşıyalım? Ayıp bir şey gerçekten" ifadelerini kullandı.

ALT KOMİSYON KURULDU

Ardından Karamık, seçim gündemine geçtiklerini belirtti. Bunun üzerine CHP milletvekilleri komisyon toplantısını terk etti. Oylama sonucunda kamu denetçisi seçimleri için alt komisyon kuruldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber