Dışişlerinden Irak'taki doğal gaz sahasına yapılan saldırıya kınama

Keçeli, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabında yaptığı paylaşımda, "Irak'taki Kor Mor doğal gaz sahasına dün gece yapılan saldırıyı komşumuz Irak'ın istikrarı ve refahı açısından endişeyle karşılıyoruz. Sivil altyapıya yönelik bu tür eylemleri kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Sözcü Keçeli, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunun, doğal gaz sahasında çalışan Türk vatandaşlarının can güvenliği bakımından gerekli önlemlerin alınmasını sağladığını aktardı.