EGM'den 'Hatay'da bir Suriyeli öldürüldü' iddialarına açıklama

Bakan Tunç'tan 11. Yargı Paketi açıklaması: Caydırıcılık artırılıyor
Bakan Tunç'tan 11. Yargı Paketi açıklaması: Caydırıcılık artırılıyor
Tek platformdan yatırım yönetimi albaFX'te!
Tek platformdan yatırım yönetimi albaFX'te!
Sponsorlu İçerik
Bakan Yerlikaya'dan gençlere uyarı: Sanal bahis için hesap kiralamayın!
Bakan Yerlikaya'dan gençlere uyarı: Sanal bahis için hesap kiralamayın!
Yılmaz: Enflasyon düşüş eğiliminde, bu ay iyi bir noktada gelecek
Yılmaz: Enflasyon düşüş eğiliminde, bu ay iyi bir noktada gelecek
26 ilde 2 bin kişi yanıtladı: Ekonominin en önemli sorunu ne?
26 ilde 2 bin kişi yanıtladı: Ekonominin en önemli sorunu ne?
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinde son gün 1 Aralık
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinde son gün 1 Aralık
Bakan Şimşek açıkladı: Vergi artışları YDO'nun altında kalacak
Bakan Şimşek açıkladı: Vergi artışları YDO'nun altında kalacak
Ak Partili Güler açıkladı: 55 bin mahkuma erken tahliye imkanı!
Ak Partili Güler açıkladı: 55 bin mahkuma erken tahliye imkanı!
RTÜK'ten 3 TV ve 2 radyoya ağır ceza
RTÜK'ten 3 TV ve 2 radyoya ağır ceza
Dört parti birleşiyor mu? SP Başkanı Arıkan yanıtladı
Dört parti birleşiyor mu? SP Başkanı Arıkan yanıtladı
Erdoğan: Barış, adalet ve istikrar için elimizi taşın altına koyuyoruz
Erdoğan: Barış, adalet ve istikrar için elimizi taşın altına koyuyoruz
Ekonomide kilit ay: Faiz, enflasyon, bütçe ve asgari ücret
Ekonomide kilit ay: Faiz, enflasyon, bütçe ve asgari ücret
Ankara'da bazı yollar 3 gün trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar 3 gün trafiğe kapatılacak
11. Yargı Paketi Meclis'te: Mahkumlara erken tahliye yolu açılıyor!
11. Yargı Paketi Meclis'te: Mahkumlara erken tahliye yolu açılıyor!
Bakan Bolat: Bu yıl hizmet ihracatı 121 milyar doları aşacak
Bakan Bolat: Bu yıl hizmet ihracatı 121 milyar doları aşacak
50 bin mahkum tahliye edilecek mi? Bakan Tunç'tan açıklama
50 bin mahkum tahliye edilecek mi? Bakan Tunç'tan açıklama
MSB: TSK her girişime katkı sağlamaya hazırdır
MSB: TSK her girişime katkı sağlamaya hazırdır
Yüzyılın konut projesine 5 milyondan fazla başvuru!
Yüzyılın konut projesine 5 milyondan fazla başvuru!
Akaryakıta çifte indirim yolda
Akaryakıta çifte indirim yolda
HSK'dan Hakimlere Rücu Şartlarını Değiştiren Önemli Karar
HSK'dan Hakimlere Rücu Şartlarını Değiştiren Önemli Karar
2026 yılı için günlük yemek kartı ücreti belli oldu
2026 yılı için günlük yemek kartı ücreti belli oldu
İzmir'de büyük gıda operasyonu: 30 ton tarihi geçmiş gıda ele geçirildi
İzmir'de büyük gıda operasyonu: 30 ton tarihi geçmiş gıda ele geçirildi
Meteoroloji Uyardı: Batıda Sağanak, Sıcaklıklar Yüksek
Meteoroloji Uyardı: Batıda Sağanak, Sıcaklıklar Yüksek
2026 yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?
2026 yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?
Yeni uygulama! Her bina kendi suyunu üretecek
Yeni uygulama! Her bina kendi suyunu üretecek
Otizm salgına dönüştü! Her 30 çocuktan birinde var
Otizm salgına dönüştü! Her 30 çocuktan birinde var
Bakan Uraloğlu: Yeni İstanbul Ankara Otoyolu geliyor
Bakan Uraloğlu: Yeni İstanbul Ankara Otoyolu geliyor
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazetede yayımlandı
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazetede yayımlandı
USA Today araştırdı:: Dişiniz ağrıyorsa Türkiye'ye gidin!
USA Today araştırdı:: Dişiniz ağrıyorsa Türkiye'ye gidin!
Bakan Güler açıkladı: Askeri hastaneler yeniden açılıyor!
Bakan Güler açıkladı: Askeri hastaneler yeniden açılıyor!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

EGM'den 'Hatay'da bir Suriyeli öldürüldü' iddialarına açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), "Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Suriyeli bir gencin polis tarafından yanlış adrese düzenlenen baskın sırasında öldürüldüğü" iddialarıyla ilgili iki polis başmüfettişi görevlendirildiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Kasım 2025 22:41, Son Güncelleme : 27 Kasım 2025 22:42
Yazdır
EGM'den 'Hatay'da bir Suriyeli öldürüldü' iddialarına açıklama

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, söz konusu iddiaların terörle mücadele operasyonlarını hedef aldığı ve dezenformasyon içerdiği belirtildi.

Olayın, 2014'te Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna yönelik saldırıya katılan terör örgütü DEAŞ şüphelilerine yönelik 15 Kasım'da Hatay, Mersin, Ankara, Elazığ ve Kırşehir'de eş zamanlı gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonu sırasında yaşandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki hedef bina içerisinde, güvenlik güçlerini görerek kaçan, bir eve girerek yapılan 'dur' ikazlarına ve kapının açılması yönündeki uyarılara rağmen evin kapısını açmayan ve kapatmakta direnen yabancı şahsın bulunduğu daireye müdahale edilmiştir. Bu esnada kapının zorlanarak açılması sırasında çıkan arbedede silahın kazaen ateş alması sonucu E.G.L. isimli yabancı şahıs göğsünden tek isabetle yaralanmıştır. Şahıs derhal hastaneye sevk edilmesine rağmen vefat etmiştir. Konuyla ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğünce iki polis başmüfettişi görevlendirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir.

E.G.L. adlı yabancı şahsın aynı evde bulunan ağabeyi ifadesinde, 'kardeşinin kapıyı açmamak için direndiğini ve sözlü tartışma yaşandığını' beyan etmiştir. Olay Yeri İnceleme Tutanağı ve Adli Muayene Raporu'nda tek mermi girişi ve bir boş kovan bulunduğu, kafaya silah dipçiğiyle vurma ve benzeri bulguya rastlanmadığı tespit edilmiştir. Aksi yönde paylaşılan tüm iddia ve söylemler gerçeğe aykırıdır."

Düzenlenen operasyonda 12 şüphelinin tutuklandığı, bir şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı anımsatılan açıklamada, 6 şüpheli hakkında ise arama kaydı çıkarıldığı ifade edildi.

Açıklamada, kamuoyundan terörle mücadele operasyonlarını hedef alan manipülatif paylaşımlara itibar etmemesi istendi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber