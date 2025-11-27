Bakan Yerlikaya'dan gençlere uyarı: Sanal bahis için hesap kiralamayın!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış programına katıldı.

Bakan Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, akademik yıl açılışında gençlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Gençlere çeşitli konular hakkında bilgi verdiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Gençlerimize bugün trafik, siber suçlar ve sanal bahisten bahsettim. Siber suçlar kapsamında altını çizmem gereken önemli bir husus var. Sanal bahis şirketleri, kimi vatandaşlarımızın, özellikle de gençlerimizin hesap numaralarını kiralıyor. Onlara belli bir ücret ödüyor bunun karşılığında. Milyonlarca lira sizin o hesabınızdan gelip gidiyor. O hesap artık sizin değil ama sorumluluğu sizin. Sakın, sakın ola sizlere böyle bir teklif geldiğinde bunlara itibar etmeyin. Hemen bize, 112'ye bildirin."