CHP'li Ağbaba Murat Kurum'a teşekkür etti: Malatya'yı ayağa kaldırdınız
Tek platformdan yatırım yönetimi albaFX'te!
PERDER ve ESK'den protokol: Kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
Bakan Tunç'tan 11. Yargı Paketi açıklaması: Caydırıcılık artırılıyor
Yılmaz: Enflasyon düşüş eğiliminde, bu ay iyi bir noktada gelecek
26 ilde 2 bin kişi yanıtladı: Ekonominin en önemli sorunu ne?
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinde son gün 1 Aralık
Bakan Şimşek açıkladı: Vergi artışları YDO'nun altında kalacak
Ak Partili Güler açıkladı: 55 bin mahkuma erken tahliye imkanı!
RTÜK'ten 3 TV ve 2 radyoya ağır ceza
Dört parti birleşiyor mu? SP Başkanı Arıkan yanıtladı
Erdoğan: Barış, adalet ve istikrar için elimizi taşın altına koyuyoruz
Ekonomide kilit ay: Faiz, enflasyon, bütçe ve asgari ücret
Ankara'da bazı yollar 3 gün trafiğe kapatılacak
11. Yargı Paketi Meclis'te: Mahkumlara erken tahliye yolu açılıyor!
Bakan Bolat: Bu yıl hizmet ihracatı 121 milyar doları aşacak
50 bin mahkum tahliye edilecek mi? Bakan Tunç'tan açıklama
MSB: TSK her girişime katkı sağlamaya hazırdır
Yüzyılın konut projesine 5 milyondan fazla başvuru!
Akaryakıta çifte indirim yolda
HSK'dan Hakimlere Rücu Şartlarını Değiştiren Önemli Karar
2026 yılı için günlük yemek kartı ücreti belli oldu
İzmir'de büyük gıda operasyonu: 30 ton tarihi geçmiş gıda ele geçirildi
Meteoroloji Uyardı: Batıda Sağanak, Sıcaklıklar Yüksek
2026 yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?
Yeni uygulama! Her bina kendi suyunu üretecek
Otizm salgına dönüştü! Her 30 çocuktan birinde var
Bakan Uraloğlu: Yeni İstanbul Ankara Otoyolu geliyor
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazetede yayımlandı
USA Today araştırdı:: Dişiniz ağrıyorsa Türkiye'ye gidin!
Sahte nakliye şirketi çökertildi: 4 şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde sahte nakliye şirketi üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 4 şüpheli, operasyonla Uşak'ta yakalandı.

Olay, Efeler ilçesi Umurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte nakliye şirketi üzerinden dolandırıcılık yapıldığının tespit edilmesi üzerine olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde olayın şüphelileri ve kullandıkları araç tespit edildi. Harekete geçen ekipler, Uşak ilinde gerçekleştirilen operasyonla şüphelileri, dolandırıcılığa konu malzemeler ve suçta kullanılan sahte plakalar ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan ve gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

