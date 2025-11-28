CHP'li Ağbaba Murat Kurum'a teşekkür etti: Malatya'yı ayağa kaldırdınız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2026 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda söz alan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, deprem bölgesinde yürütülen yeniden inşa faaliyetleri nedeniyle Bakan Murat Kurum'a teşekkür etti.

"MALATYA SİZE OY BİRLİĞİYLE HEMŞEHRİLİK VERDİ"

Ağbaba, Malatya Büyükşehir Belediyesinin Bakan Kurum'a oy birliğiyle "hemşehrilik" unvanı verilmesi kararını hatırlatarak şunları söyledi:

"Bazen siyasette eleştiriyoruz, sizi de eleştiriyoruz ancak Malatya'da size hemşehrilik unvanı oy birliğiyle verildi. İnşallah bunu tamamlayacağız; 2026 yılında da bekliyoruz. Katkılarınız ve iletişime açık olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Bütçenizin hayırlı olmasını diliyoruz."

HEKİMHAN'I HİÇ KIRMADINIZ"

Ağbaba, konuşmasının devamında Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yürütülen çalışmalar için de Bakan Kurum'a teşekkür etti. Geçen yıl yapılan ziyarette Hekimhan Belediye Başkanı ve milletvekilleriyle birlikte talep edilen kentsel dönüşüm uygulamasının başlatıldığını vurgulayan Ağbaba, şöyle konuştu:

"Hiç kırmadınız Hekimhan'ı. Burada huzurunuzda Hekimhan adına bir kez daha teşekkür etmek istiyorum."