CHP'li Ağbaba Murat Kurum'a teşekkür etti: Malatya'yı ayağa kaldırdınız
Tek platformdan yatırım yönetimi albaFX'te!
PERDER ve ESK'den protokol: Kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
Bakan Tunç'tan 11. Yargı Paketi açıklaması: Caydırıcılık artırılıyor
Yılmaz: Enflasyon düşüş eğiliminde, bu ay iyi bir noktada gelecek
26 ilde 2 bin kişi yanıtladı: Ekonominin en önemli sorunu ne?
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinde son gün 1 Aralık
Bakan Şimşek açıkladı: Vergi artışları YDO'nun altında kalacak
Ak Partili Güler açıkladı: 55 bin mahkuma erken tahliye imkanı!
RTÜK'ten 3 TV ve 2 radyoya ağır ceza
Dört parti birleşiyor mu? SP Başkanı Arıkan yanıtladı
Erdoğan: Barış, adalet ve istikrar için elimizi taşın altına koyuyoruz
Ekonomide kilit ay: Faiz, enflasyon, bütçe ve asgari ücret
Ankara'da bazı yollar 3 gün trafiğe kapatılacak
11. Yargı Paketi Meclis'te: Mahkumlara erken tahliye yolu açılıyor!
Bakan Bolat: Bu yıl hizmet ihracatı 121 milyar doları aşacak
50 bin mahkum tahliye edilecek mi? Bakan Tunç'tan açıklama
MSB: TSK her girişime katkı sağlamaya hazırdır
Yüzyılın konut projesine 5 milyondan fazla başvuru!
Akaryakıta çifte indirim yolda
HSK'dan Hakimlere Rücu Şartlarını Değiştiren Önemli Karar
2026 yılı için günlük yemek kartı ücreti belli oldu
İzmir'de büyük gıda operasyonu: 30 ton tarihi geçmiş gıda ele geçirildi
Meteoroloji Uyardı: Batıda Sağanak, Sıcaklıklar Yüksek
2026 yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?
Yeni uygulama! Her bina kendi suyunu üretecek
Otizm salgına dönüştü! Her 30 çocuktan birinde var
Bakan Uraloğlu: Yeni İstanbul Ankara Otoyolu geliyor
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazetede yayımlandı
USA Today araştırdı:: Dişiniz ağrıyorsa Türkiye'ye gidin!
28 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıkları

28 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Kasım 2025 00:01, Son Güncelleme : 28 Kasım 2025 00:03
28 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çukurova Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne ve Valiliğe ziyarette bulunacak, Sivil Toplum Buluşması'na iştirak edecek.

(Adana/10.30/11.45/14.30/16.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Ankara Spor Salonu'ndaki 39. Olağan Kurultayı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Afyonkarahisar/10.00/13.30)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Şehir ve Aile Şurası" açılış programına iştirak edecek, Selçuklu Aile Gelişim Merkezine (SAGEM), Karatay Hoş Kubbe Bebek Kütüphanesine ziyaret gerçekleştirecek, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE) Genel Kuruluna katılacak.

(Konya/10.00/11.45/13.40/14.15)

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kızıltepe kara yolunda incelemelerde bulunacak, AK Parti Mardin Kadın Kolları İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak, Valiliğe ziyarette bulunacak, İl Koordinasyon Toplantısı'na iştirak edecek ve Midyat Belediyesine ziyaret gerçekleştirecek.

(Mardin/10.30/11.00/13.00/15.00)

4- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret edecek, kentte bir dizi ziyaret gerçekleştirecek.

(Mersin/09.00-18.00)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Genişletilmiş İç Anadolu Bölge Toplantısı'na ve "Söz Gençlikte" buluşmasına katılacak.

(Kayseri/09.00/18.30)

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Kestel'de AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığına bağlı Mobil AKİM'in gerçekleştireceği ziyaretlere iştirak edecek, Saitabat Kadın Kooperatifi'nde basın açıklaması yapacak.

(Bursa/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Kalkınma Ajansı Projeleri ve Milli Teknoloji Atölyesi açılış töreni ile sanayicilerle istişare toplantısına katılacak.

(Kastamonu/12.00/13.30/14.05/15.10)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kızıltepe kara yolunda incelemede bulunacak, AK Parti Mardin Kadın Kolları İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak, Valiliğe ziyarette bulunacak, İl Koordinasyon Toplantısı'na iştirak edecek ve Midyat Belediye Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek.

(Mardin/10.30/11.00/13.00/15.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı iş gücü istatistikleri ile hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın ikinci Finansal İstikrar Raporu ve ekim ayına ilişkin aylık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.

(İstanbul/10.30/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'da temaslarda bulunacak.

(Berlin)

2- Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İstanbul ve İznik'te bazı dini tören ve toplantılara katılacak.

(İstanbul/Bursa)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Körfez Kapalı Spor Salonu projesinin temel atma törenine katılacak.

(Kocaeli/14.00)

2- Trendyol Süper Lig'in 14. haftası, Kocaelispor-Gençlerbirliği maçıyla başlayacak.

(Kocaeli/20.00)

3- Trendyol 1. Lig'in 15. haftası, Amed Sportif Faaliyetler-Esenler Erokspor ve Atko Grup Pendikspor-Manisa FK müsabakalarıyla başlayacak.

(Diyarbakır/17.00/İstanbul/20.00)

4- A Milli Kadın Futbol Takımı, Arnavutluk ile Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda hazırlık maçı oynayacak.

(İstanbul/15.00)

