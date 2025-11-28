CHP'li Ağbaba Murat Kurum'a teşekkür etti: Malatya'yı ayağa kaldırdınız
'HGS mağduriyeti' haberi doğru çıkmadı

SÖZCÜ ve Now TV tarafından manşete taşınan 'HGS mağduriyeti' hikayesinin doğru olmadığı ortaya çıktı. E-devlet kayıtlarına göre, söz konusu vatandaşın 41 kez ihlalli geçiş yaptığı ve bilgilendirme almadığı belirlendi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Kasım 2025 00:05, Son Güncelleme : 28 Kasım 2025 00:07
'HGS mağduriyeti' haberi doğru çıkmadı

Otoyol ve köprü geçişlerine ilişkin sosyal medyada paylaşılan '16 liralık borç 30 bin liraya çıktı', 'Bana bilgi verilmedi' iddiasının gerçekle ilgisi olmadığı ortaya çıktı.

Sosyal medyadaki asılsız iddia, Sözcü ve Now TV gibi yayın organlarının da hiçbir doğrulama yapmaksızın gündemleştirmesiyle geniş bir karalama kampanyasına dönüştü.

41 KEZ İHLALLİ GEÇİŞ TESPİT EDİLDİ

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği incelemeye göre paylaşımı yapan vatandaşın 27 Nisan 2024 - 15 Eylül 2025 arasında toplam 41 kez ihlalli geçiş yaptığı tespit edildi.

CEZA, MEVZUATA UYGUN ŞEKİLDE TAHSİS EDİLDİ

Bu geçişlerin tamamı mevzuata uygun olarak işleme alındığı ve ödenmesi gereken miktarın araç sahibinden tahsil edildiği ortaya çıktı.

İCRA TAKİBİNE KONU GEÇİŞ YOK

İddia sahibi Cemre K.'nin herhangi bir dönemde icra takibine konu olmuş bir geçişi ise bulunmuyor.

Araç sahibinin kullandığı belirli dönemlerde kullandığı HGS hesaplarıyla ilgili kayıtlar ve kendi ifadelerine göre Cemre K.'nin şu an için kendi adına aktif bir HGS hesabı da bulunmuyor.

SÜRÜCÜYE SÜRECE İLİŞKİN BİLGİ VERİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Borç tahsilatına ilişkin süreçte de sürücüye bilgi verilmediği iddiası da gerçeği yansıtmıyor.

Geçişler, plaka ve ruhsat sahibi bilgileri üzerinden takip ediliyor. Cemre K.'ye de bu kapsamda ihlalli geçişlerin ardından 5. ve 13. günlerde e-Devlet bilgilendirmeleri gönderildiği tespit edildi.

Ayrıca araca ait ihlalli geçişlerin tahsili amacıyla, her geçiş için 15 gün boyunca HGS provizyon sorgusu yapıldığı ortaya çıktı.

