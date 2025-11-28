Akaryakıta çifte indirim! Tabela gece yarısı değişti
6 ay sonra 40 bin mahküm daha! Kademe kademe af geliyor
Adli ve İdari Yargıda 2025 Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnameleri Yayımlandı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da zehirlenme şüphesi: 154 işçi hastanelik oldu, 4'ü yoğun bakımda
Yola fırlayan yaban hayvanı kazaya yol açtı! Çok sayıda yaralı var
Bakan Yumaklı: Bir tarafta ciddi açlık var, diğer tarafta obezite
Kasım enflasyonu 3 Aralık'ta açıklanacak
CHP'li Ağbaba Murat Kurum'a teşekkür etti: Malatya'yı ayağa kaldırdınız
PERDER ve ESK'den protokol: Kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
Bakan Tunç'tan 11. Yargı Paketi açıklaması: Caydırıcılık artırılıyor
Yılmaz: Enflasyon düşüş eğiliminde, bu ay iyi bir noktada gelecek
26 ilde 2 bin kişi yanıtladı: Ekonominin en önemli sorunu ne?
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinde son gün 1 Aralık
Bakan Şimşek açıkladı: Vergi artışları YDO'nun altında kalacak
Ak Partili Güler açıkladı: 55 bin mahkuma erken tahliye imkanı!
RTÜK'ten 3 TV ve 2 radyoya ağır ceza
Dört parti birleşiyor mu? SP Başkanı Arıkan yanıtladı
Erdoğan: Barış, adalet ve istikrar için elimizi taşın altına koyuyoruz
Ekonomide kilit ay: Faiz, enflasyon, bütçe ve asgari ücret
Ankara'da bazı yollar 3 gün trafiğe kapatılacak
11. Yargı Paketi Meclis'te: Mahkumlara erken tahliye yolu açılıyor!
Bakan Bolat: Bu yıl hizmet ihracatı 121 milyar doları aşacak
50 bin mahkum tahliye edilecek mi? Bakan Tunç'tan açıklama
MSB: TSK her girişime katkı sağlamaya hazırdır
Yüzyılın konut projesine 5 milyondan fazla başvuru!
HSK'dan Hakimlere Rücu Şartlarını Değiştiren Önemli Karar
2026 yılı için günlük yemek kartı ücreti belli oldu
İzmir'de büyük gıda operasyonu: 30 ton tarihi geçmiş gıda ele geçirildi
Bakan Yumaklı: Bir tarafta ciddi açlık var, diğer tarafta obezite

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı işbirliğinde, "Gıda ve Su İsrafını Önlemek-Geleceği Sahiplenmek" temasıyla İstanbul'da "Yüksek Düzeyli Tarım Bakanları Paneli" gerçekleştirilecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile programın detaylarını konuşuldu.

Haber Giriş : 28 Kasım 2025 07:25, Son Güncelleme : 28 Kasım 2025 07:24
Sıfır Atık Hareketi'nin kurucusu ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı işbirliğinde İstanbul'da "Gıda ve Su İsrafını Önlemek-Geleceği Sahiplenmek" temalı Yüksek Düzeyli Tarım Bakanları Paneli düzenleniyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı programın ayrıntılarını anlattı.

Gıda ve su konusunun bütün dünyadaki ülkelerin öncelikli gündemi arasına girdiğini belirten Bakan Yumaklı, "Bizler de Sıfır Atık Vakfı'yla ve saygıdeğer hanımefendinin de teşrifleriyle yüksek düzeyli tarım bakanlarının bir arada olduğu uluslararası kuruluşların bir arada olduğu, dünyanın çok farklı ülkelerinden temsilcilerin de katıldığı geniş kapsamlı bir toplantı yapmak istedik." dedi.

14 ülkeden 16 Tarım Bakanı ve ilgili diğer bakanların katıldığını söyleyen Yumaklı, "Yanılmıyorsam 36 ülkeden 146 temsilci var. 9 uluslararası kuruluş var. Bunların hepsi bir başlık altında toplanıp buradan bu etkinliğin sonunda bütün dünyaya bir mesaj verecekler." ifadelerini kullandı.

"Çok ekstremlerin yaşandığı bir dönemdeyiz" diyen Yumaklı şöyle devam etti:

"Bir taraftan çok ciddi bir şekilde açlıkla ve susuzlukla sınanan insanlar var diğer taraftan da obezitenin tavanına gelmiş toplum ya da grup var. Bu ikisinin arasında aşağı yukarı 783 milyon insan şu anda açlıkla mücadele ediyor. Dünyada üretilen her 3 gıdadan birisi daha soframıza bile gelmeden israf ediliyor. Bu da yaklaşık 1.3 milyar tonluk rakamı ifade ediyor. Bunun parasal karşılığı da 1 trilyon dolar. Bu ürünlerin oluşturulması için de su harcıyorsunuz, emek harcıyorsunuz. Lojistik imkanlar dünyanın emisyonuna çok ciddi negatif katkıda bulunuyor."

Sıfır Atık'la gıda ve su israfına Türkiye'nin güçlü bir önderlik yaptığını belirten Yumaklı, ciddi bir bilincin oluşmasına sebep olacağını söyledi.

Ulusal Su Kurulu'nun Türkiye'deki suyla ilgili bütün karar mercilerinin üzerinde bir konuma sahip olduğunu söyleyen Yumaklı, "Göllerimiz biliyorsunuz kuruyor. Burada ilk Isparta Eğirdir Gölü'nden başladık. Göl kurtarma planını uygulama başladık. 2026 yılında da diğer 8 gölün kurtarılması için faaliyetleri hayata geçirmiş olacağız" dedi.

EMİNE ERDOĞAN'DAN PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun tamamlayıcı oturumu olan Yüksek Düzeyli Tarım Bakanları Paneli'nin sürdürülebilir tarım vizyonuna katkı sağlaması ve geleceğe yönelik güçlü işbirlikleri doğurması temennisinde bulundu.

Panelin, dünyanın karşı karşıya olduğu kritik bir soruna güçlü bir yanıt niteliği taşıdığını belirten Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gıdanın değerinin göz ardı edildiği, suyun kıymetinin her geçen gün daha ağır hissedildiği bir dönemde bu panel, küresel sorumluluğu hatırlatan anlamlı bir buluşma olacak. İtalya'dan Meksika'ya, Azerbaycan'dan Irak'a daha nice ülkeden bakanlar ve uluslararası kuruluşların temsilcileri çözüm odaklı görüşlerini paylaşacak. Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun tamamlayıcı oturumu olan bu panelin, sürdürülebilir tarım vizyonuna katkı sağlamasını ve geleceğe yönelik güçlü işbirlikleri doğurmasını diliyorum."

Paylaşımdaki videoda ise şu bilgilere yer verildi:

"Bir yanda sofralar dolup taşarken, diğer yanda boş tabaklara mahkum hayatlar. Her yıl 1,3 milyar ton gıda çöpe gidiyor. Oysa 783 milyon insan hala açlıkla mücadele ediyor. Her lokma bir çiftçinin emeği, her damla su bir gezegenin umududur. Tarım, dünya su kaynaklarının yüzde 70'inden fazlasını kullanıyor. Sadece israf edilen gıdanın üretimi için her yıl 250 kilometreküp su harcanıyor. Bu da 100 milyon olimpik havuza eş değer. İklim değişikliği, kötü su yönetimi ve bilinçsiz tüketim geleceğimizi tehdit ediyor.

Türkiye, bu küresel soruna çözümün öncüsü. 28 Kasım 2025'te İstanbul'da 'Gıda ve Su İsrafını Önlemek-Geleceği Sahiplenmek' temasıyla tarım bakanları bir araya geliyor. Ülkelerden gelen seslerin birleştiği bu buluşma, Sıfır Atık Forumu'nun bir devamı, sürdürülebilir bir geleceğin yeni adımıdır. Her birey, her kurum, her ülke, hepimizin sorumluluğu var. Çünkü bir damla su, bir lokma ekmek geleceğimizi şekillendirir. Birlikte hareket edersek geleceği sahiplenebiliriz."

