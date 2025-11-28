Yola fırlayan yaban hayvanı kazaya yol açtı! Çok sayıda yaralı var

Bartın'dan Amasra ilçesine seyir eden V.K. idaresindeki 67 ACK 209 plakalı otomobilin önüne yaban hayvanı çıktı.

ANİ MANEVRA KAZA GETİRDİ

Aniden yola atlayan hayvana çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü, kontrolünü kaybederek, yol kenarındaki demir bariyere çarptı. Kazanın ardından bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Feci kazada sürücü yara almadan kurtulurken, araçta bulunan D.K., M.G., B.K., B.G., yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi alına alındı. Olay yerinde yaralanan yada telef olan bir hayvana rastlanılmazken, kaza nedeniyle yolda ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

Aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılması ve saçılan araç parçalarının karayolları ekipleri tarafından temizlenmesinin ardından yolda ulaşım normale döndü.