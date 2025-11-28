Akaryakıta çifte indirim! Tabela gece yarısı değişti
Adli ve İdari Yargıda 2025 Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnameleri Yayımlandı
Adli ve İdari Yargıda 2025 Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnameleri Yayımlandı

HSK, 2025 yılı mazeret ve müstakil yetki kararnameleri kapsamında toplam 840 hakim ve savcının atamasını yaptı, yeni mahkemeler ve dairelerle yargı kapasitesi güçlendirildi.

Haber Giriş : 28 Kasım 2025 08:06, Son Güncelleme : 28 Kasım 2025 09:19
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından hazırlanan Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnamelerinin yayımlandığını duyurdu. Bakan Tunç, açıklamasında yargı teşkilatına yönelik atama, yetki düzenlemeleri ve yeni mahkeme yapılandırmalarına ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Adli Yargıda 621 Atama ve 1.840 Müstemir Yetki Düzenlemesi

Mazeret Kararnamesi kapsamında 621 hakim ve Cumhuriyet savcısının ataması yapıldı. Ayrıca 1.840 müstemir yetki düzenlemesi gerçekleştirildi.

Bölge adliye mahkemelerinde ise 115 üye hakim atanırken, 12 ceza ve 5 hukuk dairesi olmak üzere toplam 17 yeni daire faaliyete geçirildi. Böylece istinaf yargısının kapasitesinin önemli ölçüde artırıldığı belirtildi.

Yeni Ağır Ceza Mahkemeleri 2026'da Açılıyor

Bakan Tunç, Beyşehir, Erbaa, Kahta ve Merzifon'da kurulacak Ağır Ceza Mahkemelerinin 2 Ocak 2026 itibarıyla faaliyete başlayacağını açıkladı.

404 Mahkeme Faaliyete Geçti

Bölünmüş mahkeme uygulamasına son verildiğini belirten Tunç, 319 mahkemenin müstakil hale getirildiğini, ayrıca oluşturulan 85 yeni mahkemeyle birlikte toplam 404 mahkemenin faaliyete geçirildiğini ifade etti.

İdari Yargıda 219 Atama ve Yeni Bölge Mahkemeleri

İdari yargıda 219 hakim ataması yapıldı.

Diyarbakır, Kayseri ve Antalya'da Bölge İdare Mahkemeleri faaliyete başladı.

Bingöl, Amasya, Hakkari ve Şırnak'ta ise yeni İdare ve Vergi Mahkemeleri kuruldu.

Bakan Tunç, açıklamasının sonunda tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine bağlı kalarak görev yapan hakim ve savcılara başarı dileyerek, yayımlanan kararname düzenlemelerinin yargı teşkilatına ve millete hayırlı olmasını temenni etti.

