Ordu'da belediye çalışanı kamyonda ölü bulundu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kamyon şoförü olarak çalışan Ali Keskin'den haber alamayan yakınları durumu Fatsa Belediyesi görevlilerine bildirdi.

Belediye yetkilileri araç takip sistemi üzerinden yaptıkları araştırmada 48 yaşındaki Keskin'in şoförlüğünü yaptığı kamyonun Yalıköy Mahallesi'nde park halinde olduğunu tespit etti.

Bölgeye giden belediye ekipleri Keskin'i kamyonun içerisinde hareketsiz halde buldu.

ÖLÜM NEDENİ KALP KRİZİ

Adrese sevk edilen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Keskin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yapılan otopside Keskin'in ölüm nedeninin kalp krizi olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.