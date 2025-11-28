Profesör Kadrosunda Tecrübe Sorunsalı!

Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından 26 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete'de farklı alanlarda çok sayıda öğretim üyesi kadrosu ilan edilmiştir.

İlgili yükseköğretim kurumu diğer üniversitelere nazaran farklı bir yöntem izleyerek öğretim üyesi kadrolarında tecrübe şartına yer vermiştir.

Doktor öğretim üyesi kadrolarında dahi en az 10 (on) yıl çalışma yükseköğretim kurumlarında çalışma deneyimine sahip olma şartı getirilmiştir.

Bu durum, ilanlarda zaten sınırlı olan rekabet ortamını tamamen bitirmiştir.

Dışarıdan kendi imkanlarıyla doktora yapan adaylara YÖK ve üniversitelerin işbirliğiyle akademik camianın yolu kapatılmıştır.

Şayet, içeriden yükselmeler ile dışarıdan doktora yapan adayların durumunu bağımsız düşünen yeni bir akademik atama sistemi kurulmadığı sürece Profesör kadrolarında dahi tecrübe şartı görmeye devam edeceğimizi üzülerek ifade etmek isteriz!