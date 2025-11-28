Çocukların Sosyal Medya Kullanımına Yeni Düzenlemeler Geliyor
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenlemeler ve denetim mekanizmaları hakkında açıklama yaptı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeler kapsamında, zararlı içeriklere karşı daha güçlü denetim mekanizmaları oluşturmayı ve dijital platformların sorumluluklarını artırmayı hedeflediklerini açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çocuk Hakları Alt Komisyonu heyetiyle yapılan görüşmede, dijital platformlarda çocuklara yönelik risklerin azaltılması, çevrim içi güvenlik, erişim kısıtlamaları ve dijital okuryazarlık konuları ele alındı. Görüşmede, çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri tehditlerden korunmasının önemi vurgulandı.
Dijital Platformlarda Çocuk Güvenliği
Bakan Abdulkadir Uraloğlu, dijital dünya ve sosyal medya kullanımının hem büyük fırsatlar hem de ciddi riskler barındırdığını belirtti. Siber zorbalık, çevrim içi taciz ve uygunsuz içeriklere maruz kalmanın gençleri en çok etkileyen riskler arasında yer aldığı ifade edildi. Çocuk ve gençleri dijital dünyanın risklerinden korumak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Görüşmede Ele Alınan Konular
- Dijital platformlarda çocuklara yönelik risklerin azaltılması
- Çevrim içi güvenlik önlemleri
- Erişim kısıtlamaları
- Dijital okuryazarlık
Yeni Düzenlemeler ve Hedefler
Bakan Uraloğlu, sosyal medyada yaş sınırlamaları başta olmak üzere, gençlerin dijital dünyada daha güvenli, bilinçli ve verimli şekilde yer alabilmeleri için yapılabileceklerin kapsamlı şekilde ele alındığını belirtti. Ayrıca, çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeler üzerine kapsamlı istişarelerde bulunulduğu aktarıldı.
"Zararlı içeriklere karşı daha güçlü denetim mekanizmaları oluşturmayı ve dijital platformların sorumluluklarını artırmayı hedefliyoruz." ifadesini kullanan Uraloğlu, çocukların sosyal medyaya erişiminde ve kullanıcı hesabı oluşturmasında ebeveyn onayı ile ebeveyn denetimini esas alan adımların da istişare edildiğini bildirdi.