Saraçhane davasında tüm sanıklara beraat kararı verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalarda yapılan gözaltılarla başlayan ve Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu çok sayıda ismin tutuklanmasıyla devam eden protestolara katılmalarının ardından yargılanan tüm sanıkların beraatine karar verildi.

Saraçhane eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan çoğu genç ve öğrenci olan 87 kişi hakkındaki yargılama, bugün İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam etti.

Mahkeme, savunmaların tamamlanmasının ardından 87 kişi hakkında beraat kararı verdi. Aynı davada yargılanan 8 gazeteci ve 4 avukat da dün yapılan duruşma sonrasında beraat etmişti.

Ne oldu?

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının 18 Mart'ta iptal edilmesi ve ertesi gün gözaltına alınarak tutuklanmasıyla başlayan 19 Mart operasyonu İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirde eylemlere neden olmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bulunduğu Saraçhane'deki eylemler günlerce devam etmişti.

Eylemlere katıldıkları gerekçesiyle 26 Mart'ta gözaltına alınan genç ve öğrenciler hakkında, "Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama" suçlamasıyla hazırlanan iddianame İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.