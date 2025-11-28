Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı, ekonomiye duyulan güveni pekiştirdi
Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı, ekonomiye duyulan güveni pekiştirdi
Tek platformdan yatırım yönetimi albaFX'te!
Tek platformdan yatırım yönetimi albaFX'te!
Sponsorlu İçerik
Saraçhane davasında tüm sanıklara beraat kararı verildi
Saraçhane davasında tüm sanıklara beraat kararı verildi
Sahte e-imza soruşturması tamamlandı
Sahte e-imza soruşturması tamamlandı
Borsada manipülasyon yapanlara operasyon: 6 gözaltı
Borsada manipülasyon yapanlara operasyon: 6 gözaltı
Akaryakıta çifte indirim! Tabela gece yarısı değişti
Akaryakıta çifte indirim! Tabela gece yarısı değişti
6 ay sonra 40 bin mahküm daha! Kademe kademe af geliyor
6 ay sonra 40 bin mahküm daha! Kademe kademe af geliyor
Adli ve İdari Yargıda 2025 Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnameleri Yayımlandı
Adli ve İdari Yargıda 2025 Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnameleri Yayımlandı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da zehirlenme şüphesi: 154 işçi hastanelik oldu, 4'ü yoğun bakımda
Ankara'da zehirlenme şüphesi: 154 işçi hastanelik oldu, 4'ü yoğun bakımda
Yola fırlayan yaban hayvanı kazaya yol açtı! Çok sayıda yaralı var
Yola fırlayan yaban hayvanı kazaya yol açtı! Çok sayıda yaralı var
Bakan Yumaklı: Bir tarafta ciddi açlık var, diğer tarafta obezite
Bakan Yumaklı: Bir tarafta ciddi açlık var, diğer tarafta obezite
Kasım enflasyonu 3 Aralık'ta açıklanacak
Kasım enflasyonu 3 Aralık'ta açıklanacak
CHP'li Ağbaba Murat Kurum'a teşekkür etti: Malatya'yı ayağa kaldırdınız
CHP'li Ağbaba Murat Kurum'a teşekkür etti: Malatya'yı ayağa kaldırdınız
PERDER ve ESK'den protokol: Kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
PERDER ve ESK'den protokol: Kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
Bakan Tunç'tan 11. Yargı Paketi açıklaması: Caydırıcılık artırılıyor
Bakan Tunç'tan 11. Yargı Paketi açıklaması: Caydırıcılık artırılıyor
Yılmaz: Enflasyon düşüş eğiliminde, bu ay iyi bir noktada gelecek
Yılmaz: Enflasyon düşüş eğiliminde, bu ay iyi bir noktada gelecek
26 ilde 2 bin kişi yanıtladı: Ekonominin en önemli sorunu ne?
26 ilde 2 bin kişi yanıtladı: Ekonominin en önemli sorunu ne?
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinde son gün 1 Aralık
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinde son gün 1 Aralık
Bakan Şimşek açıkladı: Vergi artışları YDO'nun altında kalacak
Bakan Şimşek açıkladı: Vergi artışları YDO'nun altında kalacak
Ak Partili Güler açıkladı: 55 bin mahkuma erken tahliye imkanı!
Ak Partili Güler açıkladı: 55 bin mahkuma erken tahliye imkanı!
RTÜK'ten 3 TV ve 2 radyoya ağır ceza
RTÜK'ten 3 TV ve 2 radyoya ağır ceza
Dört parti birleşiyor mu? SP Başkanı Arıkan yanıtladı
Dört parti birleşiyor mu? SP Başkanı Arıkan yanıtladı
Erdoğan: Barış, adalet ve istikrar için elimizi taşın altına koyuyoruz
Erdoğan: Barış, adalet ve istikrar için elimizi taşın altına koyuyoruz
Ekonomide kilit ay: Faiz, enflasyon, bütçe ve asgari ücret
Ekonomide kilit ay: Faiz, enflasyon, bütçe ve asgari ücret
Ankara'da bazı yollar 3 gün trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar 3 gün trafiğe kapatılacak
11. Yargı Paketi Meclis'te: Mahkumlara erken tahliye yolu açılıyor!
11. Yargı Paketi Meclis'te: Mahkumlara erken tahliye yolu açılıyor!
Bakan Bolat: Bu yıl hizmet ihracatı 121 milyar doları aşacak
Bakan Bolat: Bu yıl hizmet ihracatı 121 milyar doları aşacak
50 bin mahkum tahliye edilecek mi? Bakan Tunç'tan açıklama
50 bin mahkum tahliye edilecek mi? Bakan Tunç'tan açıklama
MSB: TSK her girişime katkı sağlamaya hazırdır
MSB: TSK her girişime katkı sağlamaya hazırdır
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Saraçhane davasında tüm sanıklara beraat kararı verildi

İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi, 87 sanıklı Saraçhane davasında savcılığın mütalaasına uyarak tüm sanıkların ayrı ayrı beraatine karar verdi. Aynı davada yargılanan 8 gazeteci ve 4 avukat da dün yapılan duruşma sonrasında beraat etmişti.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 28 Kasım 2025 11:50, Son Güncelleme : 28 Kasım 2025 11:51
Yazdır
Saraçhane davasında tüm sanıklara beraat kararı verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalarda yapılan gözaltılarla başlayan ve Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu çok sayıda ismin tutuklanmasıyla devam eden protestolara katılmalarının ardından yargılanan tüm sanıkların beraatine karar verildi.

Saraçhane eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan çoğu genç ve öğrenci olan 87 kişi hakkındaki yargılama, bugün İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam etti.

Mahkeme, savunmaların tamamlanmasının ardından 87 kişi hakkında beraat kararı verdi. Aynı davada yargılanan 8 gazeteci ve 4 avukat da dün yapılan duruşma sonrasında beraat etmişti.

Ne oldu?

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının 18 Mart'ta iptal edilmesi ve ertesi gün gözaltına alınarak tutuklanmasıyla başlayan 19 Mart operasyonu İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirde eylemlere neden olmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bulunduğu Saraçhane'deki eylemler günlerce devam etmişti.

Eylemlere katıldıkları gerekçesiyle 26 Mart'ta gözaltına alınan genç ve öğrenciler hakkında, "Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama" suçlamasıyla hazırlanan iddianame İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber