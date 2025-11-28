Türkiye'de et ve süt üretiminde arz sıkıntısı beklenmiyor

Türkiye Tarımsal Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, yaptığı açıklamada, son zamanlarda şap hastalığı bahane gösterilerek, sütte yeterli üretim olmadığının dile getirildiğini söyledi.

Üretim sayılarına ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine bakıldığında, et ve süt üretiminde bir düşüşün yaşanmadığına işaret eden Keskin, Türkiye'nin et ve sütünün yeterli düzeyde olduğunu, üretime devam edildiği sürece de sıkıntının olmayacağını vurguladı.

"Et ve süt üretim miktarlarında kayda değer bir düşüş yaşanmadı"

Kamuoyunda zaman zaman gündeme gelen hayvansal üretimde arz eksikliği iddialarına değinen Keskin, "Ülkemiz, tarım ve hayvancılık alanında sürdürdüğü istikrarlı politikalar sayesinde, et ve süt üretiminde herhangi bir arz sıkıntısı yaşamamaktadır." ifadesini kullandı.

TÜİK tarafından düzenli olarak açıklanan güncel üretim rakamları incelendiğinde, ulusal düzeyde et ve süt üretim miktarlarında kayda değer bir düşüşün yaşanmadığının altını çizen Keskin, verilerin üretimin tüketimi karşılama kapasitesini yüksek bir düzeyde koruduğunu gösterdiğini söyledi.

"Üretim süreçlerimizin aksaması söz konusu değil"

Keskin, şap hastalığı gibi bölgesel ve kontrol altına alınmış sağlık sorunları bahane edilerek, genel bir üretim yetersizliği algısı oluşturulmaya çalışılmasının, gerçekçi istatistiki verilerle uyuşmadığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Üretim süreçlerimizin aksaması söz konusu değildir. Ülkemizin eti de sütü de vatandaşımızın ihtiyacını karşılayacak yeterli düzeydedir. Sektör olarak en önemli önceliğimiz, üretimin devamlılığını ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Üreticimize verilen destekler ve modern hayvancılık uygulamaları sayesinde, üretim kapasitemiz korunmakta ve geliştirilmektedir. Üretmeye devam ettiğimiz sürece, hayvansal gıda arzımızda herhangi bir sıkıntı yaşanmayacaktır. Kamuoyunun, resmi kurumların verilerine itibar etmesi ve spekülatif bilgilere itibar etmemesi önemle rica olunur."