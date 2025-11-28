Dananın saldırısına uğrayan besici hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, buradaki müdahalenin ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İzmir'in Menderes ilçesinde ikamet eden Suat Aydın dün beslediği danayı araca yüklemek için ahıra girdi.

