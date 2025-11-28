Bakan Tekin açıkladı: Akademiler yeni takvim yılında açılıyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

4 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak, hortum, dolu...

Meteoroloji Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Aydın'a sarı kodlu kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. İzmir, Aydın, Bodrum ve Marmaris'te hortum ve dolu yağışı da görülebilir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Kasım 2025 13:20, Son Güncelleme : 28 Kasım 2025 15:06
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre bugün Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Manisa ve Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların, Kıyı Ege ile Edirne çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. MGM Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Aydın'a sarı kodlu sağanak uyarısı yaptı.

Özellikle İzmir'in sahil kesimleri ile Aydın, Bodrum ve Marmaris'e kadar olan bölgede dolu ve hortum oluşabileceği belirtildi.

Mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi beklenen hava sıcaklıkları, pazar gününden itibaren düşmeye başlayacak. Yeni haftada yurdun doğu kesiminde kar yağışı bekleniyor.

Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:

- Edirne 16 derece.

- İstanbul 19 derece.

- Denizli 20 derece.

- İzmir 21 derece.

- Adana 24 derece.

- Ankara 17 derece.

- Samsun 23 derece.

- Malatya 7 derece.

- Diyarbakır 15 derece.

- Gaziantep 18 derece.

