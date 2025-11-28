Bakan Tekin açıkladı: Akademiler yeni takvim yılında açılıyor
Ana sayfaHaberler Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Akademisi Sultanahmet Eğitim ve Uygulama Merkezi'nde yaptığı incelemelerin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, yasayla kurulan Milli Eğitim Akademileri'nin yeni takvim yılıyla beraber Türkiye genelinde eğitim ve öğretime başlayacağını duyurdu.

Haber Giriş : 28 Kasım 2025 15:53, Son Güncelleme : 28 Kasım 2025 15:54
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni takvim yılında Türkiye'de şu anda hazır hale getirdikleri Milli Eğitim Akademilerinin eğitim ve öğretime başlayacağını belirterek, "Büyük çoğunluğu uygulama eğitimi olmak üzere akademi giriş sınavında başarılı olan yeni öğretmen adayı arkadaşlarımız, Milli Eğitim Akademisi üzerinden eğitimlerine başlayacaklar." dedi.

Tekin, yakın zamanda hizmete açılması planlanan Milli Eğitim Akademisi Sultanahmet Eğitim ve Uygulama Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Tekin, öğretmenliğin toplumdaki en kutsal, en saygıdeğer mesleklerden biri olduğunu söyledi.

Mesleğin İtibarını Artıracak Hamle: Akademi

Öğretmenlik mesleğinin toplumdaki saygınlığını daha da artıracak, itibarlı hale getirecek hamleleri sürekli attıklarını belirten Tekin, son attıkları adımlardan birinin de Bakanlık bünyesinde öğretmen istihdam sürecinde yeni bir model başlatmaları olduğunu kaydederek, yasayla Milli Eğitim Akademisini kurduklarını hatırlattı.

Bakan Tekin, "Milli Eğitim Akademisi hem yeni öğretmen istihdamında rol alacak, ana belirleyici yer olacak, hem mevcut öğretmenlerimizin mesleki gelişimleriyle ilgili hizmet içi eğitim ve meslek gelişim programlarını organize edecek, hem de eğitim kurumu yöneticileri artık Akademi bünyesinde kurslarla, programlarla yetiştirmiş olacak." ifadesini kullandı.

Yeni Takvim Yılında Uygulama Eğitimi Başlıyor

Bu anlamda 1 Eylül itibarıyla sürecin başladığını, hukuken de Milli Eğitim Akademilerinin kurulduğunu dile getiren Tekin, "Yeni takvim yılıyla beraber Türkiye'de şu anda hazır hale getirdiğimiz Milli Eğitim Akademileri eğitim öğretime başlayacak. Büyük çoğunluğu uygulama eğitimi olmak üzere akademi giriş sınavında başarılı olan yeni öğretmen adayı arkadaşlarımız, Milli Eğitim Akademisi üzerinden eğitimlerine başlayacaklar." diye konuştu.

Sultanahmet Merkezi Tarih ve Sosyal Bilimlere Odaklanacak

Tekin, Milli Eğitim Akademisi Sultanahmet Eğitim ve Uygulama Merkezi'nin, Milli Eğitim Akademilerinden biri olduğunu aktararak, binanın restorasyon sürecinin de açılış tarihine uygun olarak planladığını, yakın zamanda kesin kabulünü yapacaklarını ve hizmete açılacağını dile getirdi.

Binanın eğitim camiası için hayırlara vesile olmasını dileyen Tekin, binanın tarihi dokusuna uygun biçimde daha çok sosyal bilgiler, tarih ve benzeri sosyal bilimlerle ilgili branşlardaki öğretmen adaylarının eğitimlerini burada yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin'e, ziyaretinde İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve Milli Eğitim Akademisi Başkanı Ali Fuat Arıcı da eşlik etti.

