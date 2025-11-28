Bakan Tunç'tan 'çocuk ceza sistemiyle' ilgili değişiklik sinyali
Bakan Tunç'tan 'çocuk ceza sistemiyle' ilgili değişiklik sinyali
50 milyon liralık yasa dışı bahis trafiğine 3 gözaltı

Zonguldak'ta yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen çalışma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait araçta yapılan aramada, cihazlarda yasadışı bahis sitelerinin yönetiminde kullanılan finans uygulamaları tespit edildi.

28 Kasım 2025 16:38
50 milyon liralık yasa dışı bahis trafiğine 3 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince iki gün önce Adana'dan geldikleri tespit edilen R.G., D.Ö. ve A.B.'nin yasa dışı bahis oynattığı tespit edildi. Üç şüphelilerin Zonguldak'ta irtibat kurdukları N.Ö. üzerinden vatandaşların hesaplarını yasa dışı bahis sitelerinde kullanmak amacıyla temin ettikleri belirlendi.

Ekipler, zanlıları faaliyet yürüttükleri değerlendirilen banka önünde yakaladı. Şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramada çok sayıda cep telefonu ele geçirilirken, cihazlarda da yasa dışı bahis sitelerinin yönetiminde kullanıldığı belirlenen finans uygulamaları tespit edildi.

Soruşturmada, şüphelilerin yasa dışı bahis trafiğinde yaklaşık 50 milyon liralık bir para akışını yönettiklerinin anlaşıldığı kaydedildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

