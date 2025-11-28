Bakan Tunç'tan 'çocuk ceza sistemiyle' ilgili değişiklik sinyali
Bakan Tunç'tan 'çocuk ceza sistemiyle' ilgili değişiklik sinyali
Meteorolojiden uyarı: Hafta sonu yağışlı hava etkili olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu yurdun büyük bir bölümünün yağışlı geçeceğini açıkladı. Yarın (Cumartesi) özellikle Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli, Balıkesir kıyıları, İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı ilçelerinde ise yerel çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Pazar günü ise Edirne ve Kırklareli hariç yurdun tamamına yayılan yağışların, İç Anadolu'nun ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Hafta sonu yurdun büyük bir bölümünde yağışlı hava etkili olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu yurdun büyük bir kesimi yağışlı geçecek.

Yarın, yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Kütahya hariç), Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Öte yandan, yarın yağışların, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli, Balıkesir'in batı kıyıları, İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı ilçelerinde yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması tahmin ediliyor.

Pazar günü, Edirne ve Kırklareli dışında yurdun tamamı yağışlı geçecek.

Yağışların, Marmara, Ege ve Akdeniz'de gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde, Mersin ve Adana çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Gelecek hafta ise yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava öngörülüyor.

