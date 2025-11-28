Bakan Tunç'tan 'çocuk ceza sistemiyle' ilgili değişiklik sinyali
Bakan Tunç'tan 'çocuk ceza sistemiyle' ilgili değişiklik sinyali

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, mecliste görüşmeleri devam eden '11. Yargı Paketi ile Çocuk Ceza Adaleti Sistemiyle' düzenlenmesi konusuna değinerek, "Çocuk ceza adaleti sistemiyle ilgili detaylı bir çalışma yapılması gerekiyor. Çünkü toplumda bazı meydana gelen olaylar hepimizi derinden sarsıyor" dedi.

Haber Giriş : 28 Kasım 2025 18:25, Son Güncelleme : 28 Kasım 2025 18:26
Bakan Tunç, partisinin Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada gündemdeki sıcaklığını koruyan 11.'nci yargı paketi ile çocuk ceza sistemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında önce binlerce insanı yakından ilgilendiren yargı paketine değinen Bakan Tunç, "

Tabii teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu'na sevk edildi. Adalet Komisyonu'nda görüşmeleri bu hafta inşallah başlayacak. Adalet Komisyon görüşmelerden sonra da genel kurulda milletvekillerimizin görüşmelerine açılmış olacak. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. 11.'nci yargı paketi ceza adaletinin daha da etkinliğinin arttırılmasına yönelik önemli düzenlemeler içeriyor. 10.'ncu yargı paketinde de yine cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik denetimli serbestlik uygulamalarından kaynaklanan serzenişleri ortadan kaldırmaya yönelik önemli düzenleme yapılmıştı tabii bu düzenlemelerin bir devamı sayabiliriz 11.'nci yargı paketini. Paketle özellikle toplumsal huzurun güçlendirilmesine yönelik önemli maddeler var, 38 maddeden oluşuyor kanun teklifi ve grup başkanımız da bunların teferruatıyla açıkladı.

Özellikle çocukların korunmasını çok önemsiyoruz. Çocukların suç örgütleri tarafından kullanılmamasını sağlamamız lazım. Bu anlamda çocukların suça sürüklenmesini önlememiz lazım. Çocukların örgüt faaliyeti çerçevesinde suçta kullanılmasıyla ilgili olarak örgüt üyelerine, örgüt yöneticilerine cezaları arttıran bir düzenleme bu pakette var" diye konuştu.

"TBMM çocukların suça sürüklenmesinin nedenlerinin belirlenmesi ve önlemlerle ilgili komisyon kurdu"

Açıklamalarında daha sonra son günlerde sıklıkla gündeme gelen çocuk ceza sistemine de değinen ve bu konuda değişiklik sinyali veren Bakan Tunç açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Çocuk ceza adaleti sistemiyle ilgili detaylı bir çalışma yapılması gerekiyor. Çünkü toplumda bazı meydana gelen olaylar hepimizi derinden sarsıyor, derinden yaralıyor. Gerek suç mağduru çocuklar bakımından gerekse suça sürüklenen çocuklar bakımından bunları en aza indirmek bütün derdimiz. Bu anlamda da mecliste kurulan komisyonu önemsiyoruz. TBMM çocukların suça sürüklenmesinin nedenlerinin belirlenmesi ve alınması gereken önlemlerle ilgili bir araştırma komisyonu kurdu. Bu komisyonun detaylı bir çalışması olacak ve o çalışma neticesinde de yasal tedbirlerle ilgili konuları inşallah önümüzdeki süreçte gündeme gelecek."

