Yürek burkan manzara: Kızı Zeynep'i her gün okulun 2. katına taşıyor!

Bir bacağı diğerinden kısa olan pev hastası Eskişehirli 7 buçuk yaşındaki Zeynep İkra'yı kucağında her gün sınıfına taşıyan annesi Aynur Albayrak, herkesin bir engelli adayı odluğunu hatırlatarak okula engelli asansörü yapılmasını talep etti.



Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesinde ikamet eden 3 çocuk annesi Aynur Albayrak'ın 7 buçuk yaşındaki Zeynep İkra Albayrak doğuştan pev hastası. Sahip olduğu hastalığından dolayı Zeynep İkra Albayrak'ın sağ bacağı diğerine göre daha kısa olması nedeniyle ortopedik bozukluk yaşıyor. İkra, tedavisi için her 2 buçuk yılda bir kemik uzatma ameliyatı oluyor. Ayağındaki sorundan dolayı 7 buçuk yaşındaki Zeynep İkra'yı annesi kucağında eğitim gördüğü Yıldırım Beyazıt İlkokulu'nun 2'inci katındaki sınıfına kucağında taşıyor.

Kızını kucağında taşıyarak sınıfına götürüyor



Oldukça zorluk çeken anne Aynur Albayrak, kızına asansörlü bir okul tavsiye edildiğini söylese de mevcut okulun evlerine 100 metre mesafede oluşu, çocuğunun arkadaşları ve öğretmenleriyle olan uyumunu bozmak istemediğinden dolayı, mevcut okula engelli asansörü talebinde bulunuyor. Kızının bazı etkinlik derslerine ve teneffüslere kalmadığının altını çizen, herkesin birer engelli adayı olduğunu hatırlattı.

"Kızım okulda çok mutlu"



Zeynep İkra'nın annesi Aynur Albayrak, "Zeynep İkra, doğuştan Pev hastası olup ortopedik engeli bulunmaktadır ve özel gereksinimli bir çocuktur. Yakın zamanda uzatma ameliyatı oldu. Bu ameliyatın süreci 6 ay devam ediyor ve şu an bu sürenin sonuna yaklaşmaktayız. Başlangıçta, asansörlü birkaç okula başvurduk, ancak maalesef ikametgah nedeniyle kabul edilmedik. Son olarak, evimize çok yakın olduğu için bu okulumuza başvurduk. Zaten uzaktaki bir okul uygun olmazdı, çünkü Zeynep İkra özel gereksinimli bir çocuk olduğu için sürekli onun ihtiyaçları için gidip gelmem gerekiyor. Zeynep İkra, 2 Haziran'daki ameliyatından sonra yaklaşık üç aydır tekerlekli sandalye ile okula devam ediyor. Okulda asansör olmadığı için ilk başta sınıfımız üçüncü kattaydı. Sonradan sınıfımız birinci kata alındı; ancak bu kat, bodrum ve zemin katın üstü olduğu için aslında iki kat merdiven çıkmış oluyorum. Önce Zeynep İkra'yı çıkartıyor, sonra tekerlekli sandalyeyi yukarı taşıyorum. Beden eğitimi derslerinde tekrar Zeynep İkra'yı indiriyorum. Sürekli inip çıkma zorluğu nedeniyle, kızım katılmak istediği halde etkinlik derslerine bile katılamıyor. Bu mağduriyetin giderilmesi için CİMER'e başvurduk ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzü aradık. Bize, istersek başka bir okula nakil alabileceğimizi söylediler. Ancak benim kızım öğretmenini, arkadaşlarını ve okulunu çok sevdiği için başka bir okul istemiyoruz. Evde eğitim alma hakkımız varmış, fakat kızım evde eğitim almak istemiyor. O, okulda sosyalleşmek istiyor ve okulda çok mutlu" dedi.

"Hepimiz birer engelli adayıyız"



Kızının okumayı çok sevdiğini ve okulunda daha sosyal olduğuna değinen Albayrak şöyle devam etti;

"Zeynep İkra, çok içe kapanık bir kızdı. On aylıktan beri ameliyat olduğu için psikolojik olarak çökmüş ve içine kapanık bir çocuk olmuştu. Tam kızımı topluma kazandırıp sosyalleştirirken, tekrar aynı şeyleri yaşamasını istemiyorum. Çocuğum gerçekten okulda çok mutlu. Okulumuza bir an önce asansör yapılması gerekiyor. Kızım bir ay sonra tekrar bir ameliyat olacak. İyileşse bile, ameliyatın ağırlığından dolayı bir süre merdiven çıkması yasak olacak. Ağır yük taşıyamayacak. Belki üç dört ay daha onu kucağımda taşıyarak merdivenleri yavaş yavaş çıkmak zorunda kalacağım. Okulumuz çok kalabalık, yaklaşık bin 200 kişilik. Teneffüslerdeki kargaşada kızım tekerlekli sandalye ile inemiyor. Çıkışlarda onu gidip alıyorum. Bu nedenle lütfen asansör istiyoruz. Okulumuza asansör yapılsın ve kızımın mağduriyeti giderilsin. Biz yarın bir gün yürüyecek, iyileşecek olabiliriz. Bu süreç dört yıllık, sonra biz mezun olacağız. Ama hepimiz birer engelli adayıyız. Yarın bir gün bize, öğretmenimize de bir şey olabilir. Okulda asansör olmalı. Bizim tek isteğimiz asansörün yapılması ve kızımın mağduriyetinin giderilmesidir. Benim kızımın eğitim hakkı elinden alınmasın. O okula gitmek, arkadaşlarıyla ve öğretmeniyle mutlu olmak istiyor."

"Okulumu çok seviyorum ve okula gitmek istiyorum"



Konuyla alakalı konuşan Zeynep İkra, "Okulumu çok seviyorum ve okula gitmek istiyorum. Öğretmenimi ve arkadaşlarımdan asla ayrılmak istemiyorum. En sevdiğim ders Türkçe. Esra öğretmenimi de çok seviyorum. Asansör istiyorum çünkü asansörün yapılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.