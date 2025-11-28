Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Şehitlerin ruhu rencide edilmeyecek!
Karahan: Enflasyonda yavaşlama var ancak daha hızlı olmalı
AYM'den emsal karar: 1600 dava açan avukata disiplin cezası
MEB ve ÖSYM harekete geçti: Sınav soruları yeniden tasarlanıyor!
TÜRK-İŞ açıkladı: Açlık sınırı 30 Bin TL'ye yaklaştı
Bakan Tunç: 12. Yargı Paketi'ni milletvekillerine arz ettik
Meteorolojiden uyarı: Hafta sonu yağışlı hava etkili olacak
Bakan Tekin açıkladı: Akademiler yeni takvim yılında açılıyor
Ekonomistler kasım ayı enflasyonunu kaç bekliyor?
Bakan Tunç'tan yargı mensuplarına: Dosya raflarda beklemez!
Restoranlar, online platformları boykot edecek!
Bakan Göktaş yakından takip etti: Rekor promosyon anlaşması yapıldı
4 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak, hortum, dolu...
Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı, ekonomiye duyulan güveni pekiştirdi
Saraçhane davasında tüm sanıklara beraat kararı verildi
Sahte e-imza soruşturması tamamlandı
Borsada manipülasyon yapanlara operasyon: 6 gözaltı
Akaryakıta çifte indirim! Tabela gece yarısı değişti
6 ay sonra 40 bin mahküm daha! Kademe kademe af geliyor
Adli ve İdari Yargıda 2025 Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnameleri Yayımlandı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da zehirlenme şüphesi: 154 işçi hastanelik oldu, 4'ü yoğun bakımda
Yola fırlayan yaban hayvanı kazaya yol açtı! Çok sayıda yaralı var
Bakan Yumaklı: Bir tarafta ciddi açlık var, diğer tarafta obezite
Kasım enflasyonu 3 Aralık'ta açıklanacak
CHP'li Ağbaba Murat Kurum'a teşekkür etti: Malatya'yı ayağa kaldırdınız
PERDER ve ESK'den protokol: Kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
Bakan Tunç'tan 11. Yargı Paketi açıklaması: Caydırıcılık artırılıyor
Yılmaz: Enflasyon düşüş eğiliminde, bu ay iyi bir noktada gelecek
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, İstanbul'da yaptığı sunumda, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini belirterek, bunun dezenflasyon sürecini güçlendireceğini söyledi. Karahan, "Dezenflasyon devam ediyor ancak daha yavaş bir hızda." görüşünü paylaşırken, enflasyon beklentilerinin iyileşmesine rağmen hala yüksek seviyelerde olduğunu vurguladı.

Haber Giriş : 28 Kasım 2025 21:52
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, İstanbul'da "Türkiye'de Para Politikası ve Enflasyon Görünümü" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Karahan, "Dezenflasyon devam ediyor ancak daha yavaş bir hızda." görüşünü paylaştı.

Geçici faktörlerin azalmasının beklendiğini bildiren Karahan, olumsuz hava koşullarının gıda fiyatlarında artışa neden olduğunu dile getirdi.

Karahan, giyim grubundaki enflasyonun güçlü mevsimsel etkiler gösterdiğini vurguladı.

Kira enflasyonunda yavaşlamanın devam ettiğini söyleyen Karahan, "Temel enflasyon göstergeleri, enflasyonun düşüş sürecinde bir yavaşlama olduğuna işaret ediyor." diye konuştu.

Enflasyon beklentilerinin iyileştiğini ancak hala yüksek seviyelerde olduğunu ifade eden Karahan, anket katılımcıları arasındaki görüş farklılığının azaldığına dikkati çekti.

- Piyasa katılımcıları arasında karamsar eğilim azaldı

Karahan, piyasa katılımcıları arasında karamsar eğilimin azaldığını kaydetti.

Firmaların fiyatlama davranışlarının iyileştiğini aktaran Karahan, sanayi üretiminin biraz gerilediğini, buna karşın hizmetler üretiminin üçüncü çeyrekte yatay seyrettiğini belirtti.

Karahan, anket verilerinin ekonomik aktivitedeki yavaşlamayı doğruladığını söyledi. Perakende satışlar ve kart harcamalarının devam eden tüketim yavaşlamasını takip ettiğini dile getiren Karahan, "Bileşik işgücü piyasası koşulları endeksi, işgücü piyasasındaki sıkışıklığın azaldığını teyit ediyor." ifadesini kullandı.

TCMB Başkanı, geriye dönük endekslemeye sahip kalemlerin manşet enflasyonu aşağı çektiğini ancak temel aşağı yönlü eğilimin bozulmadan devam ettiğini kaydetti.

Piyasa katılımcılarının enflasyondaki aşağı ve yukarı yönlü sürprizlere simetrik biçimde tepki verdiğini aktaran Karahan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Genel talep göstergeleri, dengelenmenin devam ettiğini gösteriyor. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, döviz kuru ve beklenti kanalları aracılığıyla dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Para Politikası Kurulu, politika faizini gerçekleşen ve beklenen enflasyon ile enflasyonun ana eğilimi dikkate alınarak öngörülen dezenflasyon patikasının gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir."

Karahan, atılacak adımların büyüklüğünün enflasyon görünümüne odaklanarak toplantı bazında ihtiyatlı şekilde gözden geçirileceğini belirterek, "Enflasyon görünümünde ara hedeflerden önemli sapma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır." şeklinde konuştu.

