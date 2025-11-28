Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Şehitlerin ruhu rencide edilmeyecek!
Elektrikli sobadan yangın çıktı: Yaşlı adam hayatını kaybetti

Mersin Erdemli ilçesinde bir evde elektrikli sobadan çıktığını değerlendirilen yangında 85 yaşındaki yalnız yaşayan bir kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş : 28 Kasım 2025 22:26, Son Güncelleme : 28 Kasım 2025 22:27
Elektrikli sobadan yangın çıktı: Yaşlı adam hayatını kaybetti

Olay, Elvanlı Mahallesi 25. Sokak üzerindeki 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, eşi daha önce vefat eden ve yalnız yaşayan 85 yaşındaki Galip Koç'un evinde yangın çıktı. Çevreye yakın bir yerleşim yeri olmadığı için geç fark edilen olayla ilgili bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, yaşlı adamın yangında hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine bölgeye gelen savcı ve jandarma olay yeri ekipleri inceleme yaptı. İnceleme sonrasında yaşlı adamın naaşı otopsi için cenaze aracıyla Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangının evdeki elektrikli sobadan çıktığının değerlendirildiği öğrenilirken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

