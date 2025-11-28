Airbus, güvenlik riski tespit etti: İki model uçak yere indiriliyor

Filonun uçuşa elverişli kalmasını sağlamaları için önlem alınmasını talep ettiklerini belirten Airbus konuyla ilgili açıklamada, "Bir A320 Ailesi uçağında yaşanan yakın tarihli bir olayın analizi, yoğun güneş radyasyonunun uçuş kontrollerinin çalışması için kritik öneme sahip verileri bozabileceğini ortaya çıkarmıştır. Airbus bu doğrultuda, halen hizmette olan çok sayıda A320 Ailesi uçağının bu sorundan etkilenebileceğini tespit etmiştir. Airbus, havacılık otoriteleriyle proaktif bir şekilde iş birliği yaparak, operatörlerden mevcut yazılım ve/veya donanım korumalarını uygulamaları ve filonun uçuşa elverişli kalmasını sağlamaları için Acil Operatör Uyarısı (Alert Operators Transmission - AOT) aracılığıyla derhal önlem alınmasını talep etmiştir. Bu AOT, Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA) tarafından yayınlanacak bir Acil Uçuşa Elverişlilik Direktifi'nde (Emergency Airworthiness Directive) yer alacaktır. Airbus, bu önerilerin yolcular ve müşteriler açısından operasyonel aksamalara yol açacağını kabul etmekte; yaşanan rahatsızlıktan dolayı özür dilemekte ve güvenliği her zaman birinci ve en üst öncelik olarak tutarak operatörlerle yakın iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğini bildirmektedir" ifadeleri kullanıldı.

'8 UÇAĞIMIZ BU KAPSAMDA DEĞERLENDİRİLMİŞTİR'

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Airbus tarafından tüm dünyadaki A320 tipi uçakları ilgilendiren bir Operatör Uyarı Bildirimi (AOT) yayınlanmıştır. Filomuzda bulunan 8 adet A320 tipi uçağımız bu kapsamda değerlendirilmiş olup, ilgili talimatlara uygun işlemler tamamlandıktan sonra emniyetli bir şekilde tekrar servise verilecektir. Tüm operasyonlarımız güvenli bir şekilde kesintisiz devam etmektedir. Bu süreçte EASA başta olmak üzere tüm ilgili havacılık otoritelerinin talimatlarını yakından takip ediyor ve gerekli yazılım güncellemelerinin uygulanması için Airbus ile eşgüdümlü şekilde çalışıyoruz. Yolcu güvenliği şirketimizin her zaman birinci önceliğidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.