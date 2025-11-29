Erdoğan: Hiçbir alçağa kaptıracak tek bir evladımız yok
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Şehitlerin ruhu rencide edilmeyecek!
Karahan: Enflasyonda yavaşlama var ancak daha hızlı olmalı
AYM'den emsal karar: 1600 dava açan avukata disiplin cezası
MEB ve ÖSYM harekete geçti: Sınav soruları yeniden tasarlanıyor!
TÜRK-İŞ açıkladı: Açlık sınırı 30 Bin TL'ye yaklaştı
Bakan Tunç: 12. Yargı Paketi'ni milletvekillerine arz ettik
Meteorolojiden uyarı: Hafta sonu yağışlı hava etkili olacak
Bakan Tekin açıkladı: Akademiler yeni takvim yılında açılıyor
Ekonomistler kasım ayı enflasyonunu kaç bekliyor?
Bakan Tunç'tan yargı mensuplarına: Dosya raflarda beklemez!
Restoranlar, online platformları boykot edecek!
Bakan Göktaş yakından takip etti: Rekor promosyon anlaşması yapıldı
4 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak, hortum, dolu...
Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı, ekonomiye duyulan güveni pekiştirdi
Saraçhane davasında tüm sanıklara beraat kararı verildi
Sahte e-imza soruşturması tamamlandı
Borsada manipülasyon yapanlara operasyon: 6 gözaltı
Akaryakıta çifte indirim! Tabela gece yarısı değişti
6 ay sonra 40 bin mahküm daha! Kademe kademe af geliyor
Adli ve İdari Yargıda 2025 Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnameleri Yayımlandı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da zehirlenme şüphesi: 154 işçi hastanelik oldu, 4'ü yoğun bakımda
Yola fırlayan yaban hayvanı kazaya yol açtı! Çok sayıda yaralı var
Bakan Yumaklı: Bir tarafta ciddi açlık var, diğer tarafta obezite
Kasım enflasyonu 3 Aralık'ta açıklanacak
CHP'li Ağbaba Murat Kurum'a teşekkür etti: Malatya'yı ayağa kaldırdınız
PERDER ve ESK'den protokol: Kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
Bakan Tunç'tan 11. Yargı Paketi açıklaması: Caydırıcılık artırılıyor
Yılmaz: Enflasyon düşüş eğiliminde, bu ay iyi bir noktada gelecek
Ana sayfaHaberler Siyasi

29 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıkları

29 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Kasım 2025 00:01, Son Güncelleme : 29 Kasım 2025 00:02
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Atatürk Kültür Merkezi'nde İlim Yayma Ödülleri törenine iştirak edecek.

(İstanbul/19.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Ankara Spor Salonu'ndaki 39. Olağan Kurultayı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Kampüsü'nde İstanbul Aile Vakfınca düzenlenecek 3. Aile Çalıştayı'na, Tekirdağ'da Engelsiz Yaşam Merkezi Protokol İmza Töreni'ne, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi ve Marmaraereğlisi Engelsiz Yaşam Merkezi Toplu Temel Atma Töreni'ne katılacak, Valiliğe ziyarette bulunacak, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/Tekirdağ/12.30-16.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Bostancı'da ASİAD tarafından düzenlenen Türk Dünyası Başarı ve Onur Ödülleri programına katılacak.

(İstanbul/19.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sanayiyle Büyüyen Türkiye-ASKON 2053 Vizyon Zirvesi'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Deniz Ticaret Odası Müşterek Meslek Komiteleri 7. Toplantısı'na katılacak.

(Sakarya/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İstanbul'da bazı dini tören ve toplantılara iştirak edecek.

(İstanbul)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP'nin "Hayırlı Günler Komşum-Derdin Bizimdir" temalı programları kapsamında Kapalıçarşı esnafına ziyarette bulunacak.

(İstanbul/15.00)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 14. haftasına, Çaykur Rizespor-Zecorner Kayserispor, Gaziantep FK-ikas Eyüpspor, Kasımpaşa-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/14.30/Gaziantep/17.00/İstanbul/Trabzon/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 15. haftasına, Erzurumspor FK-İstanbulspor, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK, İmaj Altyapı Vanspor FK-Serikspor ve Sakaryaspor-Eminevim Ümraniyespor karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Erzurum/Ankara/13.30/Van/16.00/Sakarya/19.00)

3- Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 13. hafta 4 maçla başlayacak.

4- Nesine 3. Lig gruplarında 11. hafta 17 karşılaşmayla başlayacak.

5- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftası, Kocaeli Kadın Basketbol-Galatasaray Çağdaş Faktoring, OGM Ormanspor-Dardanel Çanakkale Belediyespor ve Fenerbahçe Opet-Beşiktaş BOA maçlarıyla başlayacak.

(Kocaeli/13.00/Ankara/14.00/İstanbul/17.00)

6- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftası, VakıfBank-Göztepe ve Fenerbahçe Medicana-Kuzeyboru maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/15.00/19.00)

7- SMS Grup Efeler Ligi'nde 7. hafta maçları oynanacak. Galatasaray HDI Sigorta-Gebze Belediyespor, İstanbul Gençlik-Spor Toto, ON Hotels Alanya Belediyespor-Ziraat Bankkart, Gaziantep Gençlik-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Altekma-Fenerbahçe Medicana, Halkbank-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor-RAMS Global Cizre Belediyespor karşılaşmaları yapılacak.

(İstanbul/13.00/14.00/Antalya/13.00/Gaziantep/14.00/İzmir/15.00/Ankara/16.00/Bursa/19.00)

8- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. haftası, Altınpost Giresunspor-Güneysu ve Depsaş Enerji-Beşiktaş maçlarıyla başlayacak.

(Giresun/15.00/Ankara/17.00)

9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 23. ayağı Katar Grand Prix'sinde sprint yarışı ve sıralama turları yapılacak.

(Doha/16.00/20.00)

