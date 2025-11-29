Bilecik'te İdare Mahkemesi Kuruldu

29 Kasım 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
29 Kasım 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
Erdoğan: Hiçbir alçağa kaptıracak tek bir evladımız yok
Erdoğan: Hiçbir alçağa kaptıracak tek bir evladımız yok
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Şehitlerin ruhu rencide edilmeyecek!
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Şehitlerin ruhu rencide edilmeyecek!
Karahan: Enflasyonda yavaşlama var ancak daha hızlı olmalı
Karahan: Enflasyonda yavaşlama var ancak daha hızlı olmalı
AYM'den emsal karar: 1600 dava açan avukata disiplin cezası
AYM'den emsal karar: 1600 dava açan avukata disiplin cezası
MEB ve ÖSYM harekete geçti: Sınav soruları yeniden tasarlanıyor!
MEB ve ÖSYM harekete geçti: Sınav soruları yeniden tasarlanıyor!
TÜRK-İŞ açıkladı: Açlık sınırı 30 Bin TL'ye yaklaştı
TÜRK-İŞ açıkladı: Açlık sınırı 30 Bin TL'ye yaklaştı
Bakan Tunç: 12. Yargı Paketi'ni milletvekillerine arz ettik
Bakan Tunç: 12. Yargı Paketi'ni milletvekillerine arz ettik
Meteorolojiden uyarı: Hafta sonu yağışlı hava etkili olacak
Meteorolojiden uyarı: Hafta sonu yağışlı hava etkili olacak
Bakan Tekin açıkladı: Akademiler yeni takvim yılında açılıyor
Bakan Tekin açıkladı: Akademiler yeni takvim yılında açılıyor
Ekonomistler kasım ayı enflasyonunu kaç bekliyor?
Ekonomistler kasım ayı enflasyonunu kaç bekliyor?
Bakan Tunç'tan yargı mensuplarına: Dosya raflarda beklemez!
Bakan Tunç'tan yargı mensuplarına: Dosya raflarda beklemez!
Restoranlar, online platformları boykot edecek!
Restoranlar, online platformları boykot edecek!
Bakan Göktaş yakından takip etti: Rekor promosyon anlaşması yapıldı
Bakan Göktaş yakından takip etti: Rekor promosyon anlaşması yapıldı
4 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak, hortum, dolu...
4 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak, hortum, dolu...
Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı, ekonomiye duyulan güveni pekiştirdi
Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı, ekonomiye duyulan güveni pekiştirdi
Saraçhane davasında tüm sanıklara beraat kararı verildi
Saraçhane davasında tüm sanıklara beraat kararı verildi
Sahte e-imza soruşturması tamamlandı
Sahte e-imza soruşturması tamamlandı
Borsada manipülasyon yapanlara operasyon: 6 gözaltı
Borsada manipülasyon yapanlara operasyon: 6 gözaltı
Akaryakıta çifte indirim! Tabela gece yarısı değişti
Akaryakıta çifte indirim! Tabela gece yarısı değişti
6 ay sonra 40 bin mahküm daha! Kademe kademe af geliyor
6 ay sonra 40 bin mahküm daha! Kademe kademe af geliyor
Adli ve İdari Yargıda 2025 Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnameleri Yayımlandı
Adli ve İdari Yargıda 2025 Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnameleri Yayımlandı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da zehirlenme şüphesi: 154 işçi hastanelik oldu, 4'ü yoğun bakımda
Ankara'da zehirlenme şüphesi: 154 işçi hastanelik oldu, 4'ü yoğun bakımda
Yola fırlayan yaban hayvanı kazaya yol açtı! Çok sayıda yaralı var
Yola fırlayan yaban hayvanı kazaya yol açtı! Çok sayıda yaralı var
Bakan Yumaklı: Bir tarafta ciddi açlık var, diğer tarafta obezite
Bakan Yumaklı: Bir tarafta ciddi açlık var, diğer tarafta obezite
Kasım enflasyonu 3 Aralık'ta açıklanacak
Kasım enflasyonu 3 Aralık'ta açıklanacak
CHP'li Ağbaba Murat Kurum'a teşekkür etti: Malatya'yı ayağa kaldırdınız
CHP'li Ağbaba Murat Kurum'a teşekkür etti: Malatya'yı ayağa kaldırdınız
PERDER ve ESK'den protokol: Kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
PERDER ve ESK'den protokol: Kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
Bakan Tunç'tan 11. Yargı Paketi açıklaması: Caydırıcılık artırılıyor
Bakan Tunç'tan 11. Yargı Paketi açıklaması: Caydırıcılık artırılıyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bilecik'te İdare Mahkemesi Kuruldu

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve ilgili bakanlıkların olumlu görüşleri doğrultusunda Bilecik'te idare mahkemesi oluşturuldu; mahkemenin yargı çevresi ilin mülki sınırları olarak belirlendi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Kasım 2025 02:24, Son Güncelleme : 29 Kasım 2025 02:26
Yazdır
Bilecik'te İdare Mahkemesi Kuruldu

Adalet Bakanlığından:

İDARE MAHKEMESİNİN KURULMASINA ve YARGI ÇEVRESİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 38 inci maddesinin 1/a bendi ile 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları uyarınca İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının olumlu görüşleri alınarak 26.11.2025 tarihli ve E-43807993-601.01-536 sayılı Bakan Oluru ile;

-Bilecik ilinde idare mahkemesi kurulmasına ve yargı çevresinin "Bilecik ilinin mülki sınırları" olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber