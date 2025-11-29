Bilecik'te İdare Mahkemesi Kuruldu

Adalet Bakanlığından:

İDARE MAHKEMESİNİN KURULMASINA ve YARGI ÇEVRESİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 38 inci maddesinin 1/a bendi ile 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları uyarınca İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının olumlu görüşleri alınarak 26.11.2025 tarihli ve E-43807993-601.01-536 sayılı Bakan Oluru ile;

-Bilecik ilinde idare mahkemesi kurulmasına ve yargı çevresinin "Bilecik ilinin mülki sınırları" olarak belirlenmesine karar verilmiştir.