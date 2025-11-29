Ekmek, simit ve taksi ücretine enflasyon ayarı!

Kamuoyunda sık sık tartışma konusu olan ekmek, simit, minibüs, taksi ve servis ücretleri gibi, esnafın ürettiği mal ve hizmetler için belirlenecek fiyat tarifelerine yeni sistem getiriliyor.

AK Parti'nin TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifine göre; esnaf ve sanatkarlarca üretilen mal ve hizmetlerin fiyat tarifeleri, bağlı bulundukları odalarca hazırlanacak ve odanın mensubu olduğu birlik yönetim kurulu tarafından fiyat tarifesinin sunulmasından sonra 30 gün içinde onaylanacak veya reddedilecek.

Ticaret Bakanlığının görüşüne tabi fiyat tarifelerinde 30 günlük süre, bakanlığa görüş talebinin iletildiği gün duracak ve görüşün birliğe iletildiği günden itibaren devam edecek. Onaylanan fiyat tarifesine itiraz edilmezse 15 gün sonra yürürlüğe girecek. Belediyeler tarafından itiraz edilen veya Bakanlığın görüşüne tabi olan fiyat tarifelerinde bakanlığın olumsuz görüş verdiği fiyat tarifeleri 15 gün içinde uzlaşma komisyonunda nihai karara bağlanacak.

UZLAŞMA KOMİSYONU OLACAK

Belediyeler veya o yerin en büyük mülki amiri tarafından itiraz edilen fiyat tarifeleri ile Bakanlığın görüşüne tabi olan fiyat tarifelerinde Bakanlığın olumsuz görüş verdiği fiyat tarifelerinin değerlendirilmek üzere uzlaşma komisyonuna sunulması usulü getiriliyor.

İtiraza konu olan fiyat tarifeleri için o yerin mülki amirinin başkanlığında ticaret il müdürlüğü defterdarlık, belediye, ildeki ilgili kamu kurumu, ticaret ve sanayi odası ile esnaf ve sanatkarlar odaları birliği temsilcilerinden oluşan bir uzlaşma komisyonu kurulacak. Komisyonda hangi kurumun temsilcisinin yer alacağına, talep edilen tarifenin konusu dikkate alınarak komisyon başkanınca belirlenecek. Komisyon kararları salt çoğunlukla alınacak.

OVP HEDEFİ DİKKATE ALINACAK

Komisyon değerlendirmesini mevcut maliyetle ve ortalama kar marjları ile Orta Vadeli Programda (OVP) yer alan enflasyon hedeflerini de dikkate alarak yapacak. Talep edilen tarife, komisyonun nihai kararından sonra yürürlüğe girecek. Düzenlemenin gerekçesinde "Fiyat tarifelerine ilgili kurumların itirazı halinde, yereldeki mevcut ekonomik durum, maliyetler ve kar marjları dikkate alınıp doğrudan komisyon tarafından kapsamlı bir değerlendirme yapılarak nihai karar verilebilecektir" denildi.

Bakanlığın görüşüne tabi olacak fiyat tarifeleri ile uzlaşma komisyonunun değerlendirme sürecine ilişkin usul ve esaslar bakanlık tarafından yönetmelikle belirlenecek.