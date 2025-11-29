Asgari ücret masası kuruluyor
Asgari ücret masası kuruluyor
Memur ve emekli zammı netleşiyor
Memur ve emekli zammı netleşiyor
Ekmek, simit ve taksi ücretine enflasyon ayarı!
Ekmek, simit ve taksi ücretine enflasyon ayarı!
'Terörsüz Türkiye'den sonraki hedef: Yeni anayasa hızlanacak
'Terörsüz Türkiye'den sonraki hedef: Yeni anayasa hızlanacak
Meteorolojiden uyarı: Hafta sonu yağışlı hava etkili olacak
Meteorolojiden uyarı: Hafta sonu yağışlı hava etkili olacak
29 Kasım 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
29 Kasım 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
Erdoğan: Hiçbir alçağa kaptıracak tek bir evladımız yok
Erdoğan: Hiçbir alçağa kaptıracak tek bir evladımız yok
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Şehitlerin ruhu rencide edilmeyecek!
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Şehitlerin ruhu rencide edilmeyecek!
Karahan: Enflasyonda yavaşlama var ancak daha hızlı olmalı
Karahan: Enflasyonda yavaşlama var ancak daha hızlı olmalı
AYM'den emsal karar: 1600 dava açan avukata disiplin cezası
AYM'den emsal karar: 1600 dava açan avukata disiplin cezası
MEB ve ÖSYM harekete geçti: Sınav soruları yeniden tasarlanıyor!
MEB ve ÖSYM harekete geçti: Sınav soruları yeniden tasarlanıyor!
TÜRK-İŞ açıkladı: Açlık sınırı 30 Bin TL'ye yaklaştı
TÜRK-İŞ açıkladı: Açlık sınırı 30 Bin TL'ye yaklaştı
Bakan Tunç: 12. Yargı Paketi'ni milletvekillerine arz ettik
Bakan Tunç: 12. Yargı Paketi'ni milletvekillerine arz ettik
Bakan Tekin açıkladı: Akademiler yeni takvim yılında açılıyor
Bakan Tekin açıkladı: Akademiler yeni takvim yılında açılıyor
Ekonomistler kasım ayı enflasyonunu kaç bekliyor?
Ekonomistler kasım ayı enflasyonunu kaç bekliyor?
Bakan Tunç'tan yargı mensuplarına: Dosya raflarda beklemez!
Bakan Tunç'tan yargı mensuplarına: Dosya raflarda beklemez!
Restoranlar, online platformları boykot edecek!
Restoranlar, online platformları boykot edecek!
Bakan Göktaş yakından takip etti: Rekor promosyon anlaşması yapıldı
Bakan Göktaş yakından takip etti: Rekor promosyon anlaşması yapıldı
4 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak, hortum, dolu...
4 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak, hortum, dolu...
Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı, ekonomiye duyulan güveni pekiştirdi
Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı, ekonomiye duyulan güveni pekiştirdi
Saraçhane davasında tüm sanıklara beraat kararı verildi
Saraçhane davasında tüm sanıklara beraat kararı verildi
Sahte e-imza soruşturması tamamlandı
Sahte e-imza soruşturması tamamlandı
Borsada manipülasyon yapanlara operasyon: 6 gözaltı
Borsada manipülasyon yapanlara operasyon: 6 gözaltı
Akaryakıta çifte indirim! Tabela gece yarısı değişti
Akaryakıta çifte indirim! Tabela gece yarısı değişti
6 ay sonra 40 bin mahküm daha! Kademe kademe af geliyor
6 ay sonra 40 bin mahküm daha! Kademe kademe af geliyor
Adli ve İdari Yargıda 2025 Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnameleri Yayımlandı
Adli ve İdari Yargıda 2025 Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnameleri Yayımlandı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da zehirlenme şüphesi: 154 işçi hastanelik oldu, 4'ü yoğun bakımda
Ankara'da zehirlenme şüphesi: 154 işçi hastanelik oldu, 4'ü yoğun bakımda
Yola fırlayan yaban hayvanı kazaya yol açtı! Çok sayıda yaralı var
Yola fırlayan yaban hayvanı kazaya yol açtı! Çok sayıda yaralı var
Bakan Yumaklı: Bir tarafta ciddi açlık var, diğer tarafta obezite
Bakan Yumaklı: Bir tarafta ciddi açlık var, diğer tarafta obezite
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Asgari ücret masası kuruluyor

Doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını önümüzdeki hafta yapması bekleniyor.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 29 Kasım 2025 07:50, Son Güncelleme : 29 Kasım 2025 07:51
Yazdır
Asgari ücret masası kuruluyor

2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere yürütülecek görüşmeler için takvim netleşiyor.

Hükümet, işçi ve işveren temsilcilerini bir araya getirecek olan "Asgari Ücret Tespit Komisyonu", çalışmalarına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde başlayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sürece ilişkin yaptığı değerlendirmede, asgari ücretin çalışma hayatının en temel ücret seviyesini ifade eden bir gösterge olduğuna dikkati çekti.

Bakan Işıkhan, "Temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır." ifadesini kullandı.

İlk toplantıda takvim belirlenecek

Gelecek hafta yapılması beklenen ilk toplantıda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

Bakanlıktaki ilk görüşmede, sürecin işleyişine dair takvimin oluşturulması bekleniyor. Devam eden toplantılarda ise tarafların beklentileri, ekonomik veri ve analizler ile yapılan çalışmalar masaya yatırılacak.

Karar 31 Aralık'a kadar açıklanacak

Komisyonun, nihai kararı belirleyene kadar 4 toplantı yapması öngörülüyor. Komisyon, kararlarını oy çokluğuyla alıyor.

Yeni asgari ücret rakamının 31 Aralık tarihine kadar belirlenmesi ve kamuoyuyla paylaşılması hedefleniyor. Belirlenecek yeni ücret, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Mevcut asgari ücret net 22 bin 104 lira

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 30 bin 556 lira 46 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 30 lira 85 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber