Akrabalar arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Kasım 2025 08:26, Son Güncelleme : 29 Kasım 2025 08:27
Akrabalar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Kavgaya dönüşen olayda 4 kişi silahla vuruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Mahmut Çeki'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Diğer 3 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kavgada ağır yaralanan Reşit Çeki, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.