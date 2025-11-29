Gram altın 5 bin 763 liradan işlem görüyor
Altın piyasalarının güne hareketli başlamasının ardından gram altın fiyatı 5 bin 763 lira seviyesinde. Çeyrek altın 9 bin 499 TL'den işlem görürken, ons altın 4 bin 217 dolar civarında seyrediyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Kasım 2025 08:53, Son Güncelleme : 29 Kasım 2025 08:53
Hareketli günler geçiren altında son tahminler yakından takip ediliyor.
Hafta başında 5 bin 500 TL seviyelerinde yönünü yukarı çeviren gram altın cuma günkü kapanışta 5 bin 700 TL'nin üzerini test etti.
Şu anda altının gramı 5 bin 763 liradan işlem görürken, çeyrek altın 9 bin 499 TL seviyelerinde seyrediyor.
ALTIN FİYATLARI 28 KASIM 2025
Gram altın fiyatı alış:5 bin 762,77 TL
Satış: 5 bin 763,55 TL
Çeyrek altın fiyatı alış:9 bin 287,46 TL
Satış: 9 bin 499,83 TL
Yarım altın fiyatı alış:18 bin 516,87 TL
Satış: 18 bin 999,65 TL
Tam altın fiyatı alış:37 bin 883,10 TL
Satış: 37 bin 883,10 TL
Cumhuriyet altın fiyatı alış:38bin 404,00 TL
Satış: 38 bin 983,00 TL
Ons altın fiyatı alış:4 bin 217,39 dolar
Satış: 4 bin 217,96 dolar