Sendika, Dernek ve Diğer STK

Türk Büro-Sen, Ali Işıklar adına eğitim ve sosyal tesis kuruyor

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney, sendikanın Antalya Manavgat'ta inşa edeceği eğitim ve sosyal tesislerin isminin, Türk memur sendikacılığının kurucusu Ali Işıklar anısına verileceğini açıkladı. Tesisin temelinin Ocak 2026'da atılması planlanıyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Kasım 2025 09:48, Son Güncelleme : 29 Kasım 2025 09:49

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney, memurların ekonomik şartları nedeniyle tatil yapma imkanlarının sınırlı olmasını dikkat çekerek, sendikanın hayata geçireceği "Eğitim ve Sosyal Tesisleri" projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Güney, iki yıl önce Antalya Manavgat'ta satın alınan iki parsel üzerine planlanan tesislerin proje çalışmalarının başladığını belirterek, temel atma töreninin Ocak 2026 tarihinde yapılmasının hedeflendiğini söyledi.

Tesisin Adı "Ali Işıklar"

Genel Başkan Güney, tesisin isminin Türk Büro-Sen'in ve Türkiye Kamu-Sen'in kurucusu ve ilk Genel Başkanı, sendikacılıkta büyük dava ve mücadele adamı Ali Işıklar anısına verileceğini duyurdu:

"Türk Büro-Sen Ali Işıklar Eğitim ve Sosyal Tesisleri, teşkilatımıza hayırlı olsun."

Güney, tesisin kuruluşunda emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Bu zorlu mücadelede her zaman arkamızda dağ gibi duran; MHP Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım başkanımızın; Şehit Bakan Gün Sazak makale yarışmasında dile getirdiği "Vefa güzel şeydir, vefa olmalı mı, olmalı, vefasız olmaz" öğüdü her zaman ilkemiz ve yol göstericimiz olacak."

Tesisin tamamlanmasıyla birlikte sendika üyelerine eğitim ve sosyal alanlarda yeni imkanlar sunulması hedefleniyor.

