Uygunsuz sanayi ürünlerine 278 milyon lira ceza kesildi

EPDK'dan doğal gaz, elektrik, ve akaryakıt tarifelerine düzenleme
EPDK'dan doğal gaz, elektrik, ve akaryakıt tarifelerine düzenleme
Hafif ticari araç kamyona çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
Hafif ticari araç kamyona çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
Bakan Bayraktar: LNG Kapasitemiz 161 Milyon Metreküpe Ulaştı
Bakan Bayraktar: LNG Kapasitemiz 161 Milyon Metreküpe Ulaştı
Karadeniz'de 2 ticari gemide patlama oldu
Karadeniz'de 2 ticari gemide patlama oldu
İzmir'de su kesintileri aralıkta da devam edecek
İzmir'de su kesintileri aralıkta da devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'deki Türklere hitap etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'deki Türklere hitap etti
Mehmet Şimşek: Kamu Harcamalarında Disiplin Sağladık
Mehmet Şimşek: Kamu Harcamalarında Disiplin Sağladık
Ambarlı Limanı'nda 94 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi
Ambarlı Limanı'nda 94 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi
Malatya'da yağma, tefecilik ve kumar operasyonunda 15 kişi tutuklandı
Malatya'da yağma, tefecilik ve kumar operasyonunda 15 kişi tutuklandı
Asgari ücret masası kuruluyor
Asgari ücret masası kuruluyor
Memur ve emekli zammı netleşiyor
Memur ve emekli zammı netleşiyor
Ekmek, simit ve taksi ücretine enflasyon ayarı!
Ekmek, simit ve taksi ücretine enflasyon ayarı!
'Terörsüz Türkiye'den sonraki hedef: Yeni anayasa hızlanacak
'Terörsüz Türkiye'den sonraki hedef: Yeni anayasa hızlanacak
Meteorolojiden uyarı: Hafta sonu yağışlı hava etkili olacak
Meteorolojiden uyarı: Hafta sonu yağışlı hava etkili olacak
29 Kasım 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
29 Kasım 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
Erdoğan: Hiçbir alçağa kaptıracak tek bir evladımız yok
Erdoğan: Hiçbir alçağa kaptıracak tek bir evladımız yok
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Şehitlerin ruhu rencide edilmeyecek!
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Şehitlerin ruhu rencide edilmeyecek!
Karahan: Enflasyonda yavaşlama var ancak daha hızlı olmalı
Karahan: Enflasyonda yavaşlama var ancak daha hızlı olmalı
AYM'den emsal karar: 1600 dava açan avukata disiplin cezası
AYM'den emsal karar: 1600 dava açan avukata disiplin cezası
MEB ve ÖSYM harekete geçti: Sınav soruları yeniden tasarlanıyor!
MEB ve ÖSYM harekete geçti: Sınav soruları yeniden tasarlanıyor!
TÜRK-İŞ açıkladı: Açlık sınırı 30 Bin TL'ye yaklaştı
TÜRK-İŞ açıkladı: Açlık sınırı 30 Bin TL'ye yaklaştı
Bakan Tunç: 12. Yargı Paketi'ni milletvekillerine arz ettik
Bakan Tunç: 12. Yargı Paketi'ni milletvekillerine arz ettik
Bakan Tekin açıkladı: Akademiler yeni takvim yılında açılıyor
Bakan Tekin açıkladı: Akademiler yeni takvim yılında açılıyor
Ekonomistler kasım ayı enflasyonunu kaç bekliyor?
Ekonomistler kasım ayı enflasyonunu kaç bekliyor?
Bakan Tunç'tan yargı mensuplarına: Dosya raflarda beklemez!
Bakan Tunç'tan yargı mensuplarına: Dosya raflarda beklemez!
Restoranlar, online platformları boykot edecek!
Restoranlar, online platformları boykot edecek!
Bakan Göktaş yakından takip etti: Rekor promosyon anlaşması yapıldı
Bakan Göktaş yakından takip etti: Rekor promosyon anlaşması yapıldı
4 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak, hortum, dolu...
4 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak, hortum, dolu...
Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı, ekonomiye duyulan güveni pekiştirdi
Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı, ekonomiye duyulan güveni pekiştirdi
Saraçhane davasında tüm sanıklara beraat kararı verildi
Saraçhane davasında tüm sanıklara beraat kararı verildi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Uygunsuz sanayi ürünlerine 278 milyon lira ceza kesildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bu yılın ocak-eylül döneminde 30 bin 339 sanayi ürününü denetledi. Uygunsuz bulunan ürünler için 278 milyon 49 bin 99 liralık ceza uygulandı. En çok para cezası verilen ürün grubu ise asansörler oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Kasım 2025 11:33, Son Güncelleme : 29 Kasım 2025 11:33
Yazdır
Uygunsuz sanayi ürünlerine 278 milyon lira ceza kesildi

Bakanlık, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine bu yılın ilk 6 aylık döneminde de devam etti.

Denetimler, metroloji ve sanayi ürünleri olmak üzere iki alanda gerçekleştirildi. Bu kapsamda, asansörler, basınçlı ekipmanlar ve gaz yakan cihazlar gibi sanayi ürünleri denetime tabi tutuldu.

Bu yılın 9 ayında farklı marka ve modelde 30 bin 339 sanayi ürünü denetlendi.

Söz konusu ürünlerin 3 bin 282'si ilgili mevzuata aykırı bulundu. Bu ürünlerden 337'si teste gönderildi ve 174 farklı marka ve modeldeki ürünle ilgili toplatma kararı verildi. Ayrıca, 582 ürün için uygunsuzluğun giderilmesi amacıyla süre tanındı.

Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sonucunda tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle 278 milyon 49 bin 99 lira ceza uygulandı.

Her 100 üründen 11'i uygunsuz bulundu

Bu kapsamda en çok denetlenen ürün grupları, asansörler ve elektrikli ekipmanlar oldu.

Uygunsuzluk oranının en yüksek olduğu ürün grubu da yüzde 33,33 ile aerosol kaplar olarak tespit edildi. Bunu yüzde 22,93 ile asansörler izledi.

Ocak-eylül döneminde denetlenen her 100 üründen yaklaşık 11'i uygunsuz bulunurken, denetlenen ürünlerde ortalama uygunsuzluk oranı yüzde 10,82 olarak belirlendi.

Asansörlere 154 milyon liralık ceza

Asansörler, bu dönemde en çok para cezası verilen ürün grubu oldu.

Bu dönemde asansörlere yönelik 10 bin 258 denetim gerçekleştirildi. Denetlenen asansörlerden 2 bin 352'si uygunsuz bulundu, 156'sı teste gönderildi ve 181'i için düzeltme süresi verildi.

Uygunsuz bulunan asansörlere bu yılın ocak-eylül döneminde 154 milyon 252 bin 869 lira ceza uygulandı.

En çok idari para cezasının verildiği diğer ürün grupları ise 58 milyon 715 bin 303 lirayla otomotiv, 18 milyon 663 bin 463 lirayla elektrikli ekipmanlar ve 17 milyon 242 bin 428 lirayla makineler olarak kayıtlara geçti.

Hazır ambalajlı ürünler denetlendi

Metroloji alanındaki ürün gruplarında da 9 ayda 1 milyon 622 bin 600 denetim ve muayene gerçekleştirildi. Bu kapsamda 623 bin 441 gaz sayacı ve 283 bin 948 takograf denetlendi.

Ayrıca 211 bin 792 akaryakıt ve LPG sayacı ile 195 bin 459 tartı aleti de denetimden geçti.

Aynı dönemde, 5 bin 37 hazır ambalajlı mamul denetlendi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber