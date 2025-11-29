EPDK'dan doğal gaz, elektrik, ve akaryakıt tarifelerine düzenleme
KVKK, bugüne kadar yaklaşık 55 bin başvuruyu sonuçlandırdı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), faaliyete geçtiği 2017'den bugüne kadar yapılan 56 bin 896 başvurudan 54 bin 793'ünü sonuçlandırdı.

29 Kasım 2025
KVKK, bugüne kadar yaklaşık 55 bin başvuruyu sonuçlandırdı

Görev süresi boyunca 1872 veri ihlal bildirimi yapılan Kişisel Verileri Koruma Kurumu, bunlardan 383'ünü resmi internet sayfasında ilan etti.

İncelemeler sonucu veri sorumlularına 1 milyar 265 milyon Türk lirası idari yaptırım uygulanması kararlaştırıldı.

Görev alanına giren konularda 1336 hukuki görüş veren KVKK, yurt dışına kişisel veri aktarılmasıyla ilgili yeterli nitelikleri taşıyan 13 taahhütnameyi onayladı. Ayrıca yurt dışına veri aktarımı kapsamında 3 bini aşkın standart sözleşme kuruma bildirildi.

Ayrıca kişisel verileri işleyen şirket, kurum ve kuruluşlar ile verisi işlenen kişilere yol gösterici olması bakımından da 332 karar ve 9 ilke kararı, KVKK'nin internet sayfasında yayımlandı.

Faaliyete geçtiği günden bugüne toplam 56 bin 896 başvuru yapılan KVKK, bunlardan 54 bin 793'ünü sonuçlandırdı.

Rehberler ve bilgilendirici videolar yayınlandı

KVKK, görev süresince kişisel verilerin korunmasına yönelik farkındalığın geliştirilmesi amacıyla rehber, broşür ve dokümanlar da hazırlayarak kamuoyunun bilgisine sundu.

Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun işleyişi ve kişisel verilerin korunmasıyla ilgili bilgilendirme amaçlı faaliyetler yürüten KVKK, 57 rehber, broşür ve dokümanın yanı sıra birçok farkındalık ve bilgilendirme içerikli video hazırladı.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin teorik temellerin ve pratik uygulamaların geliştirilmesine katkı sağlayan KVKK, buna yönelik akademik çalışmalar da yayımladı.

KVKK'nin hazırladığı rehber, broşür ve dokümanlara kurumun internet sitesinden erişilebiliyor.

