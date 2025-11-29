EPDK'dan doğal gaz, elektrik, ve akaryakıt tarifelerine düzenleme
Hafif ticari araç kamyona çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
Bakan Bayraktar: LNG Kapasitemiz 161 Milyon Metreküpe Ulaştı
Karadeniz'de 2 ticari gemide patlama oldu
İzmir'de su kesintileri aralıkta da devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'deki Türklere hitap etti
Mehmet Şimşek: Kamu Harcamalarında Disiplin Sağladık
Ambarlı Limanı'nda 94 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi
Malatya'da yağma, tefecilik ve kumar operasyonunda 15 kişi tutuklandı
Asgari ücret masası kuruluyor
Memur ve emekli zammı netleşiyor
Ekmek, simit ve taksi ücretine enflasyon ayarı!
'Terörsüz Türkiye'den sonraki hedef: Yeni anayasa hızlanacak
Meteorolojiden uyarı: Hafta sonu yağışlı hava etkili olacak
29 Kasım 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
Erdoğan: Hiçbir alçağa kaptıracak tek bir evladımız yok
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Şehitlerin ruhu rencide edilmeyecek!
Karahan: Enflasyonda yavaşlama var ancak daha hızlı olmalı
AYM'den emsal karar: 1600 dava açan avukata disiplin cezası
MEB ve ÖSYM harekete geçti: Sınav soruları yeniden tasarlanıyor!
TÜRK-İŞ açıkladı: Açlık sınırı 30 Bin TL'ye yaklaştı
Bakan Tunç: 12. Yargı Paketi'ni milletvekillerine arz ettik
Bakan Tekin açıkladı: Akademiler yeni takvim yılında açılıyor
Ekonomistler kasım ayı enflasyonunu kaç bekliyor?
Bakan Tunç'tan yargı mensuplarına: Dosya raflarda beklemez!
Restoranlar, online platformları boykot edecek!
Bakan Göktaş yakından takip etti: Rekor promosyon anlaşması yapıldı
4 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak, hortum, dolu...
Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı, ekonomiye duyulan güveni pekiştirdi
Saraçhane davasında tüm sanıklara beraat kararı verildi
Bakan Bayraktar: LNG Kapasitemiz 161 Milyon Metreküpe Ulaştı

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin LNG gazlaştırma kapasitesinin 161 milyon metreküpe ulaştığını ve ülkenin enerji arz güvenliğinin güçlendiğini açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Kasım 2025 12:45, Son Güncelleme : 29 Kasım 2025 12:56
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin doğal gaz ihtiyacının neredeyse yarısını Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) olarak gemilerle karşılayabilecek kapasiteye ulaştığını açıkladı. Bayraktar, LNG gazlaştırma kapasitesinin en soğuk kış günlerinde dahi Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu doğal gaz miktarının tamamını karşılayabilecek seviyede olduğunu belirtti. Türkiye'nin günlük ortalama doğal gaz ihtiyacının 330 milyon metreküp olduğunu vurgulayan Bayraktar, toplam günlük gaz alma kapasitesinin ise 495 milyon metreküpe yükseltildiğini ifade etti.

Türkiye'nin LNG Altyapısındaki Gelişmeler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğal gazda yerli üretimin yanı sıra kaynak ülke ve tedarik rotalarını çeşitlendirerek enerji arz güvenliğine katkı sağladıklarını söyledi. Türkiye, ikisi kara LNG terminali ve üçü Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) olmak üzere toplamda 5 LNG tesisi ile LNG alımı gerçekleştirebiliyor.

LNG Gazlaştırma Kapasitesindeki Artış

2016 yılında hayata geçirilen Milli Enerji ve Maden Politikası ile birlikte günlük 34 milyon metreküp olan LNG gazlaştırma kapasitesi, yaklaşık beş kat artarak 161 milyon metreküpe ulaştı. Bu artış, özellikle tüketimin zirve yaptığı kış günlerinde vatandaşların doğal gaz ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynuyor.

Doğal Gaz Şebekesinde Giriş Noktası Artışı

Bakan Bayraktar, gazlaştırma kapasitesinin artırılmasının yanı sıra ulusal doğal gaz şebekesindeki giriş noktası sayısının 14'e çıkarıldığını belirtti. Böylece toplamda günlük gaz alma kapasitesi 495 milyon metreküpe yükselmiş oldu.

  • LNG gazlaştırma kapasitesi: 161 milyon metreküp/gün
  • Toplam günlük gaz alma kapasitesi: 495 milyon metreküp
  • LNG tesisi sayısı: 5 (2 kara terminali, 3 FSRU)
  • Doğal gaz şebekesi giriş noktası: 14
  • Türkiye'nin ortalama günlük doğal gaz ihtiyacı: 330 milyon metreküp

Enerji Arz Güvenliği ve Çeşitlendirme Stratejisi

Bakan Bayraktar'ın açıklamalarına göre, LNG kapasitesindeki artış ve şebeke giriş noktalarının çoğaltılması, Türkiye'nin enerji arz güvenliğini güçlendirmeye yönelik önemli adımlar arasında yer alıyor. Bu gelişmeler, ülkenin doğal gaz tedarikinde esneklik ve güvenilirlik sağlıyor.


