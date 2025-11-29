Emine Erdoğan: Filistin halkının yanında durmak insanlık vicdanının gereğidir

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından "29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla paylaşım yaptı.

29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nün, adalet arayışının bastırılamaz bir ses olduğunu yeniden hatırlattığını belirten Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Onur ve özgürlük mücadelesini kararlılıkla sürdüren Filistin halkının yanında durmak, yalnızca bir dayanışma değil; insanlık vicdanının gereğidir. Türkiye olarak, haklı davalarında Filistinli kardeşlerimizin sesine güç katmayı sürdüreceğiz"