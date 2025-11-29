EPDK'dan doğal gaz, elektrik, ve akaryakıt tarifelerine düzenleme

EPDK'nin Kurul kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aksa Bilecik Bolu, Aksa Karadeniz ve Bursa Şehiriçi doğal gaz dağıtım şirketlerinin perakende satış tarifelerinde revizyon yapıldı.

Aksa Bilecik Bolu'nun yatırım tavanı 2025 için 25 milyon 941 bin 44 lira, 2026 için 17 milyon 754 bin 575 lira oldu. İlave yatırım tavanı ise 2025 için 17 milyon 741 bin 515 lira, 2026 için 19 milyon 272 bin 22 lira olarak güncellendi.

Aksa Karadeniz'in yatırım tavanı 2025 için 103 milyon 873 bin 24 lira, 2026 için 118 milyon 451 bin 6 lira olurken ilave yatırım tavanı 2025 için 63 milyon 994 bin 478 lira, 2026 için 113 milyon 841 bin 69 lira olarak belirlendi.

Bursa Şehiriçi'nin yatırım tavanı 2025 için 54 milyon 790 bin 650 lira, 2026 için 59 milyon 386 bin 206 lira, ilave yatırım tavanı ise 2025 için 47 milyon 280 bin 539 lira, 2026 için 47 milyon 310 bin 851 lira oldu.

EPİAŞ'ın 2026 piyasa işletim gelir tavanları onaylandı

Ayrıca EPDK, Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin (EPİAŞ) 2026 piyasa işletim gelir tavanlarını onayladı.

Buna göre, gelecek yıl için elektrik piyasası payı 1 milyar 874 milyon 296 bin 720 lira, doğal gaz piyasası payı 83 milyon lira, Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) payı ise 50 milyon lira olarak belirlendi. Hesaplamalarda TÜFE 3.883,89 değeri esas alındı.

ETS gelir tavanı ve ücretlendirme yöntemi yayımlandı

Bunun yanı sıra EPDK, ETS kapsamında uygulanacak gelir tavanı, işletim ücretleri ve yıllık katılım bedellerine ilişkin yöntemi yayımladı.

Düzenlemeye göre EPİAŞ'ın giderleri piyasa katılımcılarından alınan işletim ücretleriyle karşılanacak. İklim Kanunu gereği işletim gelirlerinin yüzde 50'si İklim Değişikliği Başkanlığı'na aktarılacağından gelir tavanı hesabına dahil edilmeyecek. Yıllık katılım ücreti gelir tavanının yüzde 25'i, işlem ücretleri ise piyasa hacmi tahminlerine göre belirlenecek. Bir önceki yılın gerçekleşen gelir-tavan farkı izleyen yıl hesaplamalarına yansıtılacak.

VEP ve YEK-G 2026 tarifeleri onaylandı

Öte yandan Kurum, 2026'da geçerli olacak Vadeli Elektrik Piyasası (VEP) ile Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi (YEK-G) ücret tarifelerini onayladı.

Bu doğrultuda VEP'te birim işlem ücreti megavatsaat başına 3,00 lira, yıllık katılım ücreti 13 bin 280 lira, kabul edilmeyen itiraz ücreti ise adet başına 1000 lira oldu. YEK-G piyasasında birim işlem ücreti megavatsaat başına 1,00 lira, yıllık katılım ücreti 3 bin lira olarak belirlendi.

Ücretlere KDV dahil değil ve düzenlemeler 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Spot Doğal Gaz Piyasası 2026 tarifesi açıklandı

Spot piyasada birim işlem ücreti standart metreküp başına 0,0353571 lira, dengesizlik uzlaştırma işletim ücreti standart metreküp başına 0,0141429 lira, yıllık katılım ücreti 220 bin lira, kabul edilmeyen itiraz ücreti 1000 lira olarak belirlendi.

Ücretlere KDV dahil değil ve düzenlemeler 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Vadeli Doğal Gaz Piyasası 2026 tarifesi belirlendi

Vadeli doğal gaz piyasasında birim işlem ücreti standart metreküp başına 0,000450 lira, yıllık katılım ücreti 2 bin 500 lira, kabul edilmeyen itiraz ücreti 500 lira olarak tespit edildi.

Ücretler KDV hariç ve 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

ETS spot piyasa ücretleri 2026 için netleşti

Emisyon Ticaret Sistemi'nde ise 2026 birim işlem ücreti spot işlemlerde 4,00 lira (tCOe), yıllık katılım ücreti 100 bin lira oldu.

Akaryakıt depolama ve iletim ücretlerinde değişiklik yapıldı

EPDK ayrıca bazı akaryakıt şirketlerinin depolama ve iletim tarifelerinde değişikliğe gitti.

Aves İç ve Dış Ticaret AŞ'nin Mersin'deki depolama tesisinde günlük depolama hizmet bedeli benzinde metreküp başına 4,78 lira, motorinde metreküp başına 3,75 lira olarak belirlendi.

Teslim alma ve teslim etme hizmet bedeli her iki ürün için metreküp başına 41,00 lira, katkılama-harmanlama-işaretleme hizmet bedeli ise metreküp başına 10,00 lira oldu.