Balıkesir'de etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirdi
Burhaniye ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar dereye döndü, araç sürücüleri trafikte ilerlemekte zorlandı.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde dün akşam sıralarında başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Metrekareye 95 kilogram yağmur düşen ilçede; cadde ve sokaklar göle döndü, mazgallar tıkandı.
BODRUM KATLARINI SU BASTI
Özellikle alçak kesimlerdeki evlerin bodrum katlarını ve bahçelerini su bastı.
Sürücüler, araçları ile suyla dolu yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
İTFAİYE EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI
Diğer yandan belediye ekipleri, gece boyunca tıkalı mazgalları açmak için çalışırken, logarlar taştı.
İtfaiye su boşaltma çalışmalarına devam ediyor.